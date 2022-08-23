Sốc với cát-xê Thương Tín nhận được khi hát đám cưới, minh tinh màn bạc một thời nay phải chịu thù lao không tưởng

Hậu trường 23/08/2022 20:56

Tuy trước giờ chỉ đóng phim nhưng vì mưu sinh nên hiện nay Thương Tín đã nhận thêm show hát đám cưới.

Mới đây nhạc sĩ Tô Hiếu đã chia sẻ bức ảnh Thương Tín hát tại một show đám cưới trong chuyến đi ở Hà Tiên và Ba Hòn Đầm, tỉnh Kiên Giang từ ngày 19-21/8. Trong hình, thần sắc của nam tài tử đã ổn định nhiều hơn trước, khác xa với dáng vẻ tiều tụy của ông trong loạt ảnh được chia sẻ trước đó.

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Thương Tín hát tại một show đám cưới trong chuyến đi ở Hà Tiên và Ba Hòn Đầm, tỉnh Kiên Giang từ ngày 19-21/8 - Ảnh: FBNV

Chia sẻ với VietNamNet, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết ban đầu Thương Tín chỉ nhận hát 1 bài nhưng do được quan khách ủng hộ nhiệt tình và yêu cầu thêm nên nam nghệ sĩ đã hát thêm 1 ca khúc trữ tình nữa.

"Quan khách rất thích, vỗ tay nồng nhiệt khi anh ấy hát. Nhiều người bất ngờ, không nghĩ rằng diễn viên Thương Tín biết hát, chưa kể hát hay như vậy. Anh ấy nói chuyện vẫn bị nhịu nhưng hát lại rõ lời, chắc nhịp. Người hát chắc nhịp thì bài nào cũng không ngại. Ban đầu, anh còn ngại, tôi đã thuyết phục anh tập luyện, đi hát để kiếm tiền bằng công sức của mình." - Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết.

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Thương Tín đã nhận hát đám cưới với mức cát-xê là 5 triệu đồng - Ảnh: FBNV

Theo tiết lộ Tô Hiếu, Thương Tín đã nhận hát đám cưới với mức cát-xê là 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, nam nhạc sĩ cũng phản pháo lại các bình luận chê Thương Tín "hết thời" nên mới phải nhận show đám cưới. Anh cho biết, nếu không phải trải qua cơn đột quỵ thì chắc chắn hiện tại Thương Tín vẫn có thể đi đóng phim một cách bình thường.

"Anh Tín lớn tuổi, bị đột quỵ mà! Nếu không bị đột quỵ, anh ấy vẫn có thể đi đóng phim chứ. Con người có lúc thăng lúc trầm, bạn hôm nay tốt đẹp nhưng chắc gì ngày mai vẫn vậy?

Chính tôi hôm nay đang rất ổn định nhưng luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đó là tình người, tình nghệ sĩ. Bạn nhìn một người đi đến bước đường cùng, không dang tay giúp họ lại còn chê trách để nhận lại điều gì?" - nhạc sĩ Tô Hiếu khẳng định.

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Thương Tín với dáng vẻ tiều tụy, đi lang thang ngoài phố một cách chậm chạp - Ảnh: Chụp màn hình

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền đoạn clip Thương Tín với dáng vẻ tiều tụy, đi lang thang ngoài phố một cách chậm chạp. Tuy nhiên, nhạc sĩ Tô Hiếu đã lên tiếng khẳng định đây chỉ là những hình ảnh cũ và Thương Tín hiện tại đã đầy đặn hơn nhiều.

Thông tin mới nhất diễn viên Thương Tín đi hát mưu sinh, có cát - sê riêng nghệ sĩ tự giữ

Thông tin mới nhất diễn viên Thương Tín đi hát mưu sinh, có cát - sê riêng nghệ sĩ tự giữ

Mới đây nhất, hình ảnh nam diễn viên Thương Tín lang thang trên đường phố với ngoại hình gầy gò khiến khán giả không khỏi xót xa.

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