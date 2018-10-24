Hình ảnh Bảo Anh thả rông, uốn éo phản cảm trong MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi nảy lửa

Hậu trường 24/10/2018 14:27

Không chỉ có tựa đề dễ gây hiểu lầm mà MV "Như lời đồn" của Bảo Anh còn có nhiều hình ảnh hở hang quá đà cực kỳ phản cảm.

Vài tuần qua, khắp nơi trên mạng xã hội đều không ngừng bàn tán xôn xao về một tựa đề bài hát có tên Như lời đồn. Đây là MV mới của ca sĩ Bảo Anh kết hợp với hit-maker và cũng là đồng đội ăn ý với cô tại The Voice Kids 2018, nhạc sĩ Khắc Hưng. Tuy vẫn hút lượng view khủng nhưng MV này bị cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Không ít người trong giới đã bày tỏ sự bức xúc với tựa đề bài hát dễ gây hiểu lầm này.

"Tôi là người theo chủ nghĩa duy mỹ trong nghệ thuật, đối với tôi, một bài hát là phải đẹp, đẹp từ giai điệu, đẹp đến ca từ, đẹp đến nội dung ý nghĩa, đẹp đến cả cái tên, đó mới là sự hoàn mỹ. Trách nhiệm của người sáng tác là miêu tả cái đẹp, tôn vinh cái đẹp, giữ gìn cái đẹp", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ quan điểm.

Cùng quan điểm trên nhưng nhạc sĩ Dương Cầm lại đưa ra nhận xét gay gắt hơn: “Tôi chỉ là một người dân bình thường. Nhưng nếu có quyền tôi sẽ cấm ca khúc đó, đặt tiêu đề như vậy là không văn minh. Người có ăn có học không ai thích ca khúc Như lời đồn".

Không chỉ vậy, khi xem video ca nhạc này, người xem phải nhức mắt với những cảnh quay hở bạo của các nhân vật chính. Các động tác uốn éo của những mỹ nhân trong tạo hình búp bê đã khiến nhiều người nín thở vì quá táo bạo. Thậm chí, Bảo Anh còn bị phát hiện là không hề mặc áo nội y để lộ cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Hình ảnh Bảo Anh thả rông, uốn éo phản cảm trong MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 1
Hình ảnh Bảo Anh thả rông, uốn éo phản cảm trong MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 2
Bảo Anh và dàn diễn viên phụ có nhiều điệu nhảy phản cảm trong MV 'Như lời đồn' - Ảnh: Cắt từ clip
Hình ảnh Bảo Anh thả rông, uốn éo phản cảm trong MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 3
Hình ảnh Bảo Anh thả rông, uốn éo phản cảm trong MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 4
Hình ảnh Bảo Anh thả rông, uốn éo phản cảm trong MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 5
Trong những góc quay cận cảnh, cư dân mạng phát hiện ra Bảo Anh 'thả rông' - Ảnh: Cắt từ clip
Hình ảnh Bảo Anh thả rông, uốn éo phản cảm trong MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 6
Hình ảnh Bảo Anh thả rông, uốn éo phản cảm trong MV 'Như lời đồn' gây tranh cãi nảy lửa - Ảnh 7
Nhiều người nổi tiếng đã ra mặt phản đối MV 'Như lời đồn' của Bảo Anh - Ảnh: Cắt từ clip
Nhạc sĩ Dương Cầm: 'Người có ăn học không ai thích ca khúc Như Lời Đồn của Bảo Anh'

Nhạc sĩ Dương Cầm: 'Người có ăn học không ai thích ca khúc Như Lời Đồn của Bảo Anh'

Bình luận khá gay gắt của Dương Cầm về ca khúc mới của Bảo Anh khiến nhiều khán giả kinh ngạc.

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Từ khóa:   Bảo Anh Kiều Minh Tuấn như lời đồn phản cảm hở hang

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