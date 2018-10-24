Vài tuần qua, khắp nơi trên mạng xã hội đều không ngừng bàn tán xôn xao về một tựa đề bài hát có tên Như lời đồn. Đây là MV mới của ca sĩ Bảo Anh kết hợp với hit-maker và cũng là đồng đội ăn ý với cô tại The Voice Kids 2018, nhạc sĩ Khắc Hưng. Tuy vẫn hút lượng view khủng nhưng MV này bị cho là không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Không ít người trong giới đã bày tỏ sự bức xúc với tựa đề bài hát dễ gây hiểu lầm này.

"Tôi là người theo chủ nghĩa duy mỹ trong nghệ thuật, đối với tôi, một bài hát là phải đẹp, đẹp từ giai điệu, đẹp đến ca từ, đẹp đến nội dung ý nghĩa, đẹp đến cả cái tên, đó mới là sự hoàn mỹ. Trách nhiệm của người sáng tác là miêu tả cái đẹp, tôn vinh cái đẹp, giữ gìn cái đẹp", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ quan điểm.