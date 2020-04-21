Hiếm lắm NSND Tự Long mới khoe ảnh bên mẹ ruột, ngoài 70 bà vẫn trẻ đẹp bất ngờ

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Tự Long vừa đăng tải loạt ảnh bên mẹ ruột mừng sinh nhật 72 tuổi của bà. Đây là lần hiếm hoi anh chia sẻ về mẹ. Tuy đã ngoài 70 nhưng có thể thấy bà vẫn rất khỏe khoắn và trẻ đẹp.

Anh đồng hành cùng mẹ trong rất nhiều chuyến đi - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, anh còn viết dòng tâm sự xúc động về người mẹ kính yêu của mình: "Mẹ tôi tuổi đã ngoài bảy mươi, là mẹ của NSND và là vợ của NSƯT. Mẹ sinh ra trong gia đình nhiều thế hệ làm nghệ thuật. Ông ngoại tôi là tay trống cự phách của Nhà hát Chèo Việt Nam. Các bác đều học trường Đại học Sân khấu điện ảnh.

Mẹ tôi hát quan họ hay lắm. Tôi chỉ hát bằng một phần nghìn của mẹ thôi. Mẹ yêu nghề và thích hát nhưng suốt những năm công tác tại Đoàn Quan họ Bắc Ninh, mẹ chẳng được công nhận cái gì cả, nghĩ mà buồn cho mẹ tôi. Tôi đã nỗ lực phấn đấu có được như ngày hôm nay cũng là muốn dành tặng cho mẹ. Mẹ sẽ vui và tự hào về con trai của mẹ. Hôm nay sinh nhật mẹ, viết mấy dòng mong mẹ thật vui, khỏe, yêu đời và hạnh phúc!".