Hiếm hoi khoe ảnh chụp chung, em gái cùng cha khác mẹ của siêu mẫu Hà Anh khiến dân tình phát cuồng vì quá xinh xắn

Sau khi ly hôn, họa sĩ Vũ Huy - bố của siêu mẫu Hà Anh đã tìm được bến đỗ mới. Dù đã đường ai nấy đi và có cuộc sống riêng nhưng bố mẹ Hà Anh luôn vui vẻ xuất hiện bên con cháu mỗi dịp đặc biệt.

Mới đây, nhân dịp ra Hà Nội, chân dài Hà thành đã ghé thăm gia đình của bố và đưa em gái cùng cha khác mẹ đi chơi. Trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh hào hứng đăng ảnh chụp chung cùng em gái kèm dòng trạng thái: “Cô em gái Khánh Nhi của chị vẫn được nghỉ hè nên chị tranh thủ dẫn em đi chơi. Chị em gái rủ rỉ tâm sự cả chiều vui ơi là vui”.