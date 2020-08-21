Hiếm hoi khoe ảnh chụp chung, em gái cùng cha khác mẹ của siêu mẫu Hà Anh khiến dân tình phát cuồng vì quá xinh xắn

Hậu trường 21/08/2020 10:45

Lâu ngày mới lộ diện, Khánh Nhi – em gái cùng cha khác mẹ của siêu mẫu Hà Anh nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

Sau khi ly hôn, họa sĩ Vũ Huy - bố của siêu mẫu Hà Anh đã tìm được bến đỗ mới. Dù đã đường ai nấy đi và có cuộc sống riêng nhưng bố mẹ Hà Anh luôn vui vẻ xuất hiện bên con cháu mỗi dịp đặc biệt.

Mới đây, nhân dịp ra Hà Nội, chân dài Hà thành đã ghé thăm gia đình của bố và đưa em gái cùng cha khác mẹ đi chơi. Trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh hào hứng đăng ảnh chụp chung cùng em gái kèm dòng trạng thái: “Cô em gái Khánh Nhi của chị vẫn được nghỉ hè nên chị tranh thủ dẫn em đi chơi. Chị em gái rủ rỉ tâm sự cả chiều vui ơi là vui”.

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Hà Anh chụp ảnh cùng em gái Khánh Nhi - Ảnh: FB

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Cô bé sở hữu đôi chân dài giống chị gái - Ảnh: FB

Được biết, Khánh Nhi là con của họa sĩ Vũ Huy và người vợ thứ hai. Sau Khánh Nhi, nam họa sĩ còn có một cô con gái nữa.

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Bố siêu mẫu Hà Anh và 2 cô con gái - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh đăng tải, Khánh Nhi sở hữu gương mặt thông minh, lanh lợi và vô cùng đáng yêu. Bên cạnh đó, cô bé còn được thừa hưởng đôi chân thon dài như chị gái Hà Anh. Thậm chí, nàng siêu mẫu cũng tự hào cho biết: “Nhà em gen cao lắm”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng khen ngợi nhan sắc của em gái Hà Anh: “Ôi cô em gái xinh quá và trông em ý thật trong trẻo”, “Bạn này xinh quá chị nhỉ”, “Nhà chị Hà Anh toàn gái xinh”, “Bé đáng yêu quá, nét nào ra nét ấy”, “Cô em này sau chắc cũng là siêu mẫu giống Hà Anh”, “Cô bé không những xinh đẹp mà còn cao ráo giống chị Hà Anh nữa”...

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