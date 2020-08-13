Sao Việt nói gì giữa scandal Âu Hà My tố chồng ngoại tình: Bích Phương suy nghĩ tích cực, Hà Anh khiến fan gật gù tâm đắc

Hậu trường 13/08/2020 16:23

Nhiều sao Việt như Hồng Quế, Hà Anh, Bích Phương… thu hút sự chú ý của công chúng khi chia sẻ quan điểm về đàn ông cũng như chuyện ngoại tình.

Câu chuyện hot girl Âu Hà My tố chồng là diễn viên Trọng Hưng ngoại tình đang gây xôn xao mạng xã hội. Trước đó, cuộc hôn nhân của cặp đôi từng được nhiều người ngưỡng mộ.

Giữa lúc cư dân mạng đang bàn tán về “kẻ thứ 3” và đàn ông phụ bạc thì nhiều sao Việt cũng thể hiện sự quan tâm đến câu chuyện này.

Trên trang Facebook cá nhân, Bích Phương chia sẻ quan điểm đầy tích cực trong tình yêu: Không phải người này thì sẽ là người khác. Mà chẳng có ai nữa cũng không có sao hết tự vui vẫn được mà vui tươi lên đi nhé các chị em của tôi. Tình yêu cũng chỉ là 1 phần của cuộc sống thôi nhà bao việc”.

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Bích Phương cho biết khi cánh cửa tình yêu này khép lại chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra – Ảnh: FB

Trước câu chuyện ngoại tình đầy ồn ào này, diễn viên Quỳnh Thư chia sẻ: “Sáng ra đọc chuyện ly hôn sau 11 tháng đang rất hot mới thấy đàn ông càng nói lời đường mật càng không nên tin. Đàn ông nói 10 chỉ nên nghe 5, nên tin nhất chính là cảm nhận bản thân mình”. Bên cạnh đó, cô cũng khuyên phụ nữ nên yêu bản thân nhiều hơn, độc lập về tài chính để không phụ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào.

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Quỳnh Thư khuyên phụ nữ nên biết cách yêu thương bản thân - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Hồng Quế lại có phần mỉa mai “kẻ thứ 3” và khuyên chị em nên đề phòng vì dễ mất chồng như chơi: “Đừng bao giờ coi nhẹ mấy con mặt xấu. Gu của các anh bây giờ lạ quá à ha”.

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Người đẹp 9x mỉa mai 'kẻ thứ 3' - Ảnh: FB

Về phần siêu mẫu Hà Anh, cô khiến nhiều khán giả đồng tình khi cho rằng ngoại tình có liên quan đến việc kết hôn sớm: “Tôi thì nghĩ cuộc ngoại tình có nhiều lý do. Lý do cụ thể thế nào thì mỗi người một cảnh nhưng tôi thì tôi đổ cho sự không rõ ràng - không sòng phẳng và không bao giờ chịu nhận trách nhiệm cho hành động mình trong tính cách người Việt chúng ta. Và chung quy ra, lý do lớn nhất là cái tội cứ ham ép nhau dựng vợ gả chồng sớm”.

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Hà Anh chỉ ra nguyên nhân của việc ngoại tình là bị ép cưới sớm - Ảnh: FB

Cô thẳng thắn cho biết nên loại bỏ tư tưởng “phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”. Thay vào đó, phụ nữ hãy tự tạo cho mình một cuộc sống tự tập: “Cái khác biệt của sự tự lập (tự lập về tư tưởng, nhu cầu, lối sống, tiền bạc) là ở chỗ, có tự lập rồi, phụ nữ sẽ có tự do lựa chọn người đàn ông, hạnh phúc mà mình mong muốn”. Và khi người phụ nữ đủ bản lĩnh, họ sẽ tự chịu trách nhiệm với chính sự lựa chọn của mình.

Chia sẻ này của Hà Anh nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng: “Bài viết rất hay và ý nghĩa”, “Hà Anh phân tích hay quá”…

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Từ khóa:   ca sĩ Bích Phương Siêu mẫu Hà Anh Hồng Quế

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