Á hậu Thúy Vân lần đầu khoe ảnh siêu âm con đầu lòng, bị nhắc nhở vì hành động liều lĩnh khi mang thai

Hậu trường 13/08/2020 10:20

Bụng bầu vượt mặt nhưng Á hậu Thúy Vân vẫn tự tin đi catwalk và xoay liên tiếp 3 vòng khiến người hâm mộ một phen “thót tim”.

Từ sau khi xác nhận “tin vui” trong hôn lễ, nhất cử nhất động của Á hậu Thúy Vân luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Được biết, con đầu lòng của người đẹp và chồng doanh nhân là một bé trai.

Theo chia sẻ của ông xã Thúy Vân, khi biết gia đình sắp có thành viên mới, cả hai vợ chồng đều mất ngủ vì quá vui mừng. Tuy nhiên, anh cũng khá lo lắng khi vợ mang thai trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Cặp đôi chỉ gỡ bỏ được nỗi lo lắng này sau khi được bác sĩ tư vấn kỹ càng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Vân hào hứng chia sẻ ảnh siêu âm thai nhi đến khán giả: “Bố trẻ sau khi nhận được tin vui nên đã quyết định làm Vlog nóng hổi thổi liền tay chia sẻ hành trình lần đầu làm bố nè mọi người ơi”.

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Thúy Vân khoe ảnh siêu âm - Ảnh: FB

Trong đoạn clip đang tải, Thúy Vân thoải mái chia sẻ về sở thích ăn uống cũng như chế độ dưỡng thai của mình. Đáng chú ý, cô nàng còn trổ tài catwalk và xoay người ba vòng tạo dáng dù bụng bầu đã vượt mặt. Hành động có phần nguy hiểm này của Thúy Vân khiến không ít khán giả giật mình.

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Nàng hậu vô tư xoay vòng khiến fan lo lắng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đã nhanh chóng nhắc nhở nàng hậu: “Bầu bí mà xoay mòng mòng thế cũng giỏi! Mình nhìn mà còn chóng cả mặt!”, “Chị cẩn thận nha, xoay nhiều vòng hơi nguy hiểm”, “Nguy hiểm quá chị ơi”, “Chị ơi đừng làm thế, lỡ té thì sao”, “Giữ gìn sức khỏe mẹ bầu nhé”...

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