Mang bầu ở những tháng cuối thai kỳ, Hồ Ngọc Hà để lộ mặt mộc gây choáng

Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cực nhí nhố cùng người yêu Kim Lý trên trang cá nhân.
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Từ sau thông tin mang thai lần 2, Hồ Ngọc Hà trở thành mẹ bầu được quan tâm nhất nhì Vbiz. Khoảng thời gian gần đây, người đẹp không còn giấu giếm như trước mà thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh đến người hâm mộ. Trước đó, trong một sự kiện, Kim Lý cũng ngầm xác nhận “tin vui” bằng hành động âu yếm bụng bầu Hà Hồ.
Mới đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cận mặt không son phấn đến khán giả.
Qua hình ảnh đăng tải, gương mặt của Hồ Ngọc Hà có phần tròn trịa hơn trước nhưng mọi đường nét vẫn khá thon gọn. Bên cạnh đó, làn da căng mịn của “nữ hoàng giải trí” ở tuổi 35 cũng khiến nhiều chị em ghen tỵ.
Có thể thấy, trong suốt thai kì, Hồ Ngọc Hà luôn giữ được nhan sắc mặn mà, làn da trắng hồng không tì vết. Được biết, nữ ca sĩ từng tiết lộ thói quen luyện tập yoga đều đặn và chăm sóc da kỹ lưỡng mỗi ngày đã giúp cô duy trì nét thanh xuân.
Bên cạnh đó, biểu cảm cực nhí nhố của nam diễn viên Kim Lý khi xuất hiện bên cạnh người yêu cũng khiến cư dân mạng thích thú.
Hiện tại, không chỉ Hà Hồ - Kim Lý mà người hâm mộ cũng vô cùng mong chờ ngày con của cặp đôi chào đời.