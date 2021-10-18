Hết bóc phốt 'lừa thầy phản bạn', một nữ ca sĩ Vbiz tiếp tục dọa sẽ 'ấn nút' khiến Trang Trần 'bốc hơi'

Hậu trường 18/10/2021 09:48

Nữ ca sĩ Thủy Bi - bạn cũ Trang Trần gửi lời nhắn "đanh thép" đến cựu người mẫu đang thu hút sự chú ý và bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng.

Sau sự việc livestream chất vấn Hồ Văn Cường, Trang Trần là cái tên "dậy sóng" trong thời gian gần đây. Cô nàng ngày càng có những hành động gây tranh cãi với nam ca sĩ 18 tuổi gây bức xúc lớn với dư luận. 

Giữa lùm xùm này, cư dân mạng lại một lần nữa bàn tán trước một nhân vật khá nổi tiếng đã livestream ẩn ý tiết lộ "góc khuất" của người bạn thân cũ. Mới đây, đoạn video của nữ ca sĩ Thủy Bi - bạn cũ Trang Trần gửi lời nhắn "đanh thép" đến cựu người mẫu đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

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Ca sĩ Thủy Bi đã tiết lộ 'góc khuất' của Trang Trần - Ảnh: chụp màn hình

Nữ ca sĩ Thuỷ Bi bức xúc lên tiếng: "Vì tao tôn trọng một người từng gọi là bạn nên tao đã im lặng bao nhiêu năm nay. Nhưng xin lỗi nhé, nếu mày coi tao là kẻ thù thì tao xin phép gạt con mày sang một bên, tao sẽ gặp mày. Mày yên tâm đi. Mày chỉ cần động đến một cọng lông của tao thôi, tao sẽ ấn cho mày mấy cái nút luôn".

Ngoài ra, cô nàng tiếp tục dọa sẽ "ấn nút" khiến Trang Trần "bay màu": "Tao khẳng định luôn! Có nhiều người bây giờ cũng đang muốn ấn cho mày cái nút rồi. Tao không làm gì mày thì cũng rất nhiều người muốn làm gì mày rồi".

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Thủy Bi và Trang Trần từng là bạn bè thân thiết - Ảnh: chụp màn hình

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng khẳng định "chắc nịnh" rằng quyết định chơi thân trong quá khứ với 1 nhân vật là 1 trong 3 sai lầm lớn trong cuộc đời cô. Cô nói thêm: “Cái sai thứ 2 đó là chơi thân với bạn để bạn nguyền rủa mình, bản chửi mình, bạn mạt sát mình, bạn làm đủ mọi trò với mình, bạn vô học, mình không lừa thầy phản bạn, mình không mang con ra để làm những thương vụ về chuyện tiền bạc. Mình không bao giờ là người vô ơn. Rất là may mắn là giờ phút này khi đi ra đường mọi người không còn trêu đây là bạn của TT. TT không phải là thủy tề nha mọi người". Thậm chí, Hà Thủy còn cho hay Lều Phương Anh cũng từng có xích mích với nhân vật này.

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