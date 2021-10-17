Bị 'đồn thổi' theo phe bà Phương Hằng, BLV Tạ Biên Cương đáp trả 'đanh thép': 'Chắc lại ông nào nhét chữ vào miệng tôi rồi'

BLV Tạ Biên Cương đã đăng dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc khi trên mạng liên tục xuất hiện những tin đồn thất thiệt về phát ngôn của anh liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng.

Tạ Biên Cương là một trong những bình luận viên thể thao nổi tiếng của VTV. Anh được chú ý bởi lối dẫn dắt phóng khoáng và hàng loạt câu nói bất hủ lẫn hình ảnh so sánh độc đáo. Tuy nổi tiếng đã lâu, nhưng anh chỉ mới lập Fanpage chính thức trên Facebook trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chính đến từ việc trên anh thường xuyên bị nguỵ tạo các trang mạng và tung tin đồn thất thiệt. Mới đây, Fanpage của BLV Tạ Biên Cương đã đăng dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc khi trên mạng liên tục xuất hiện những tin đồn thất thiệt, chủ yếu liên quan đến việc nhiều người tung tin sai sự thật về phát ngôn của anh liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng. Thậm chí, các đối tượng xấu đã "áp đặt" anh đã nói: “BTV – Nhà báo Tạ Biên Cương tuyên bố không ai có thể thay thế được cô Hằng đâu, mọi người cứ chống mắt lên”.

Đang yên lành, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ bị tung tin đồn có phát ngôn liên quan đến 'bà trùm' Đại Nam - Ảnh: Internet Đang yên lành bất ngờ bị tung tin đồn có phát ngôn liên quan đến chủ tịch Đại Nam, BLV Tạ Biên Cương đã đăng tải dòng trạng thái đáp trả "gay gắt". Anh đính chính: "Cuối tuần đang tập trung xem đá bóng thì liên tục nhận được ý kiến về một vụ việc rất nóng nhưng mình CHƯA BAO GIỜ ĐƯA RA QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN!!

Chắc lại ông Tạ Biên Giới nào "nhét chữ vào miệng" tôi rồi. Mình chỉ chia sẻ về vấn đề bóng đá và thể thao thôi. Mong các bạn lan toả thông điệp này để chúng ta cùng nhau ngăn chặn "sự lây lan của virus tin giả!". BLV Tạ Biên Cương đính chính lại những lời đồn thất thiệt trên fanpage của mình - Ảnh: chụp màn hình Trước động thái của anh, nhiều người hâm mộ cũng vô cùng cảm thông và đồng tình. Cụ thể, nhiều người cho rằng: "Mình tưởng thật, may Tạ Biên Cương lên tiếng sớm , "Hên là anh Cường có facebook tích xanh chính chủ, mọi thông tin trên page mới là chính thống nên những tin đồn trôi nổi đều là bịa đặt hết nhé", "Trời ạ càng ngày càng quá đà, một người gần như cả đời gắn với thể thao cũng bị tin đồn nhảm liên quan tới chuyện đấu tố nhau trên mạng được"... Cư dân mạng cũng vô cùng cảm thông và đồng tình với Tạ Biên Cương - Ảnh: chụp màn hình Trước những lời động viên của cư dân mạng, BLV Tạ Biên Cương vui vẻ và cảm ơn mọi người: "Cảm ơn bạn chia sẻ nỗi khổ của mình".

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