Khi thăm lại nhà của Phi Nhung tại Mỹ, người thân nghẹn ngào: 'Cảnh vật này của người nhưng người nơi đâu'

Hậu trường 17/10/2021 11:25

Trong livestream mới đây, ngôi nhà của cố ca sĩ Phi Nhung được một người thân hé lộ khiến người hâm mộ đều không khỏi xót xa và rưng rưng nước mắt.

Mới đây, một người thân của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ ngôi nhà tại Mỹ với nhiều kỉ vật gắn bó với cô lúc sinh thời. Người thân của Phi Nhung ngậm ngùi chia sẻ: "Cảnh vật này của người nhưng người nơi đâu". Điều này khiến khán giả vô cùng bồi hồi và không khỏi xót xa. Thông qua buổi livestream, hơn 20 năm đứng trên sân khấu lớn nhưng ngôi nhà riêng của cố ca sĩ Phi Nhung được nhận xét khá giản dị, khác hẳn với vẻ xa hoa, bề thế của các nghệ sĩ khác.

Căn nhà của cố ca sĩ được trồng rất nhiều cây cối và các loại hoa. Đáng chú ý hơn là người thân còn tiết lộ cây ổi trong vườn nhà là do chính tay Phi Nhung trồng và vun đắp: "Cây ổi này chị Hai trồng. Chị Hai hay nhắc cây ổi này lắm". Chia sẻ của người thân về nữ ca sĩ khiến nhiều người nghẹn ngào. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ xót xa, thương tiếc trước sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung.

co ca si phi nhungKhi thăm lại nhà của Phi Nhung tại Mỹ, người thân nghẹn ngào: 'Cảnh vật này của người nhưng người nơi đâu' - Ảnh 2
Những cây và hoa trong vườn nhà Phi Nhung đều do chính tay cố ca sĩ trồng và nuôi nấng - Ảnh: chụp màn hình
co ca si phi nhung 1Khi thăm lại nhà của Phi Nhung tại Mỹ, người thân nghẹn ngào: 'Cảnh vật này của người nhưng người nơi đâu' - Ảnh 4

Khán giả bồi hồi khi xem lại tổ ấm nhỏ của nữ ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ - Ảnh: chụp màn hình

Vào rạng sáng ngày 13/10, lễ tang của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra ở Mỹ. Hậu sự của ca sĩ Phi Nhung được diễn ra ở chùa Huệ Quang. Sự ra đi của Phi Nhung để lại nỗi mất mát lớn lao với đồng nghiệp, các con nuôi và hàng triệu người hâm mộ, những người ở lại. 

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Ca sĩ Phi Nhung ra đi để lại nỗi mất mát lớn lao với đồng nghiệp, các con nuôi và người hâm mộ - Ảnh: Internet
co ca si phi nhung 3Khi thăm lại nhà của Phi Nhung tại Mỹ, người thân nghẹn ngào: 'Cảnh vật này của người nhưng người nơi đâu' - Ảnh 7
 Lễ tang của cố ca sĩ Phi Nhung diễn ra ở Mỹ vào 13/10 - Ảnh: chụp màn hình

Phi Nhung mất vào trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Gia Lai trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc Bông điên điển, Còn thương rau đắng mọc sau hè...  Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cố ca sĩ còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn.

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