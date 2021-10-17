Khi thăm lại nhà của Phi Nhung tại Mỹ, người thân nghẹn ngào: 'Cảnh vật này của người nhưng người nơi đâu'

Mới đây, một người thân của cố ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ ngôi nhà tại Mỹ với nhiều kỉ vật gắn bó với cô lúc sinh thời. Người thân của Phi Nhung ngậm ngùi chia sẻ: "Cảnh vật này của người nhưng người nơi đâu". Điều này khiến khán giả vô cùng bồi hồi và không khỏi xót xa. Thông qua buổi livestream, hơn 20 năm đứng trên sân khấu lớn nhưng ngôi nhà riêng của cố ca sĩ Phi Nhung được nhận xét khá giản dị, khác hẳn với vẻ xa hoa, bề thế của các nghệ sĩ khác.

Căn nhà của cố ca sĩ được trồng rất nhiều cây cối và các loại hoa. Đáng chú ý hơn là người thân còn tiết lộ cây ổi trong vườn nhà là do chính tay Phi Nhung trồng và vun đắp: "Cây ổi này chị Hai trồng. Chị Hai hay nhắc cây ổi này lắm". Chia sẻ của người thân về nữ ca sĩ khiến nhiều người nghẹn ngào. Dưới phần bình luận, người hâm mộ bày tỏ xót xa, thương tiếc trước sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung.