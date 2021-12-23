Hé lộ thêm khung cảnh của 'nhà trọ' xây riêng cho con gái của vợ chồng Trường Giang, 3 góc ảnh đủ thấy độ khủng chẳng kém 'resort 5 sao'

Nổi tiếng là cặp vợ chồng quyền lực của Showbiz Việt, Trường Giang - Nhã Phương luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM. Là người kín tiếng trên MXH, song mỗi lần xuất hiện, "Mười Khó" luôn khiến dư luận trầm trồ vì độ chịu chi để chăm lo cho vợ con. Không ít lần netizen chứng kiến Nhã Phương lên đồ lồng lộn, 1 cây đồ hiệu sang chảnh, nhưng nhìn sang Trường Giang lại vô cùng đơn giản.

Nam danh hài bình dị bên cạnh người bạn đời - Ảnh: Internet

Mạnh tay chi tiền tỷ đầu xây dựng "tư gia" riêng cho bà xã và con gái Destiny, mới đây, anh trai Trường Giang tiếp tục hé lộ căn biệt thự hoành tráng của em trai khiến MXH choáng ngợp bởi độ "sang - xịn - mịn". Khuôn viên rộng và đẳng cấp ngang ngửa "lâu đài" rộng lớn. Sân vườn vô cùng nên thơ với nhiều tiểu cảnh chẳng khác gì những khu nghỉ dưỡng cao cấp.