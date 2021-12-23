Hé lộ thêm khung cảnh của 'nhà trọ' xây riêng cho con gái của vợ chồng Trường Giang, 3 góc ảnh đủ thấy độ khủng chẳng kém 'resort 5 sao'

Mới đây, anh trai Trường Giang tiếp tục hé lộ căn biệt thự hoành tráng của em trai khiến MXH choáng ngợp bởi độ "sang - xịn - mịn".
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Nổi tiếng là cặp vợ chồng quyền lực của Showbiz Việt, Trường Giang - Nhã Phương luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM. Là người kín tiếng trên MXH, song mỗi lần xuất hiện, "Mười Khó" luôn khiến dư luận trầm trồ vì độ chịu chi để chăm lo cho vợ con. Không ít lần netizen chứng kiến Nhã Phương lên đồ lồng lộn, 1 cây đồ hiệu sang chảnh, nhưng nhìn sang Trường Giang lại vô cùng đơn giản.
Mạnh tay chi tiền tỷ đầu xây dựng "tư gia" riêng cho bà xã và con gái Destiny, mới đây, anh trai Trường Giang tiếp tục hé lộ căn biệt thự hoành tráng của em trai khiến MXH choáng ngợp bởi độ "sang - xịn - mịn". Khuôn viên rộng và đẳng cấp ngang ngửa "lâu đài" rộng lớn. Sân vườn vô cùng nên thơ với nhiều tiểu cảnh chẳng khác gì những khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Trước đó, anh trai nam nghệ sĩ từng khoe ảnh căn nhà, kèm dòng chú thích: "Nhà trọ của Destiny. Một cái show bé xinh cùng tên sẽ được quay tại nơi này". Tuy nhiên với độ khủng thế này thì có lẽ ai cũng mong có một "nhà trọ" như ái nữ nhà Trường Giang.
Thu nhập thuộc vào hàng top của Showbiz Việt nên không có gì lạ khi vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đầu tư, chăm chút cho tổ ấm. Không chỉ sở hữu nhà ở được trang hoàng hiện đại, nội thất đắt tiền mà "Mười Khó" còn đầu tư xây dựng chuỗi nhà hàng kinh doanh "ăn nên làm ra" ở TP.HCM và quê nhà Quảng Nam.