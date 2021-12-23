Hé lộ thêm khung cảnh của 'nhà trọ' xây riêng cho con gái của vợ chồng Trường Giang, 3 góc ảnh đủ thấy độ khủng chẳng kém 'resort 5 sao'

Hậu trường 23/12/2021 16:40

Mới đây,  anh trai Trường Giang tiếp tục hé lộ căn biệt thự hoành tráng của em trai khiến MXH choáng ngợp bởi độ "sang - xịn - mịn".

Nổi tiếng là cặp vợ chồng quyền lực của Showbiz Việt, Trường Giang - Nhã Phương luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của CĐM. Là người kín tiếng trên MXH, song mỗi lần xuất hiện, "Mười Khó" luôn khiến dư luận trầm trồ vì độ chịu chi để chăm lo cho vợ con. Không ít lần netizen chứng kiến Nhã Phương lên đồ lồng lộn, 1 cây đồ hiệu sang chảnh, nhưng nhìn sang Trường Giang lại vô cùng đơn giản.

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Nam danh hài bình dị bên cạnh người bạn đời - Ảnh: Internet

Mạnh tay chi tiền tỷ đầu xây dựng "tư gia" riêng cho bà xã và con gái Destiny, mới đây,  anh trai Trường Giang tiếp tục hé lộ căn biệt thự hoành tráng của em trai khiến MXH choáng ngợp bởi độ "sang - xịn - mịn". Khuôn viên rộng và đẳng cấp ngang ngửa "lâu đài" rộng lớn. Sân vườn vô cùng nên thơ với nhiều tiểu cảnh chẳng khác gì những khu nghỉ dưỡng cao cấp. 

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Khung cảnh không khác gì khu nghỉ dưỡng - Ảnh: Internet

Trước đó, anh trai nam nghệ sĩ từng khoe ảnh căn nhà, kèm dòng  chú thích: "Nhà trọ của Destiny. Một cái show bé xinh cùng tên sẽ được quay tại nơi này". Tuy nhiên với độ khủng thế này thì có lẽ ai cũng mong có một "nhà trọ" như ái nữ nhà Trường Giang.

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Bài đăng trước đó của anh trai, đồng thời là quản lý của nam danh hài - Ảnh chụp màn hình

Thu nhập thuộc vào hàng top của Showbiz Việt nên không có gì lạ khi vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đầu tư, chăm chút cho tổ ấm. Không chỉ sở hữu nhà ở được trang hoàng hiện đại, nội thất đắt tiền mà "Mười Khó" còn đầu tư xây dựng chuỗi nhà hàng kinh doanh "ăn nên làm ra" ở TP.HCM và quê nhà Quảng Nam. 

'5 lần 7 lượt' nhận hụt ái nữ nhà Trường Giang, lần này CĐM chắc mẩm 'không sai' vì quá đỗi giống Nhã Phương?

'5 lần 7 lượt' nhận hụt ái nữ nhà Trường Giang, lần này CĐM chắc mẩm 'không sai' vì quá đỗi giống Nhã Phương?

Mới đây CĐM không khỏi xôn xao khi thấy Nhã Phương khoe cận mặt một bé gái được cho là bé Destiny trên MXH. Không ít người đã để lại loạt bình luận bất ngờ vì vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu của ái nữ nhà Trường Giang.

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Từ khóa:   Trường Giang Nhã Phương con gái Trường Giang

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