Bà xã Trường Giang xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, chị gái ruột đăng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: 'Chuyện gì cũng qua... An yên'?

Hậu trường 17/12/2021 17:25

Mới đây, CĐM không khỏi xôn xao khi thấy Nhã Phương xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái đầy ẩn ý của chị gái ruột.

Nổi tiếng khi sở hữu nhan sắc "một chín, một mười", chị gái ruột của Nhã Phương cũng thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng mỗi lần khoe ảnh trên MXH. Mới đây nhất, khi đăng tải hình ảnh chụp cùng bà xã Trường Giang tại một nhà hàng chay lên trang cá nhân, Bích Trâm - chị gái ruột của nữ diễn viên phim Cây Táo Nở Hoa tiếp tục nhận được lượng tương tác khủng.

Nha Phuong 1
'Hội chị em ruột' sở hữu nhan sắc 'đỉnh của chóp' - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, lần này, điều khiến dư luận chú ý hơn cả chính là đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước của Nhã Phương. Nhiều netizen cho rằng bà xã Trường Giang vừa mới khóc xong. Chưa kể, dòng trạng thái đính kèm cũng được dư luận tập trung "mổ xẻ".

Nha Phuong 2
Bài đăng của chị gái Nhã Phương - Ảnh chụp màn hình

Trong ảnh, chị em nhà nữ diễn viên diện sơ mi trắng kèm quần tây lịch sự, khoe khéo nét trẻ trung và nhan sắc "không phải dạng vừa". 

Dù mỉm cười khi lên hình nhưng cả hai vẫn không giấu được đôi mắt buồn rầu. Không ít khán giả tỏ ra lo lắng cho Nhã Phương vì cho rằng có lẽ nữ diễn viên vừa xúc động rơi nước mắt vì một chuyện gì đó.

Nha Phuong 3
Nha Phuong 4
Đôi mắt Nhã Phương đỏ hoe - Ảnh: FBNV

Chưa kể, chị gái Nhã Phương còn đính kèm chú thích ẩn ý: "Ngồi thật vững chãi chuyện gì cũng qua nha. An yên".

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ánh sáng và các phần mềm chụp ảnh trên điện thoại tác động đến chất lượng ảnh. 

Nha Phuong 5
Nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ, song cánh tay 'da bọc xương' khiến dư luận lo lắng - Ảnh: FBNV

Trước đó, bà xã Trường Trang khiến fan vô cùng lo lắng khi tái xuất showbiz sau thời gian dài nghỉ dịch với thân hình gầy gò, cánh tay khẳng khiu đáng lo ngại. Mặc dù được chồng tích cực vỗ béo nhưng nữ diễn viên vẫn lộ body "cò hương" thiếu "da thịt".

Được Trường Giang “vỗ béo”, Nhã Phương vẫn liên tục khiến CĐM lo lắng vì thân hình gầy báo động, chân tay khẳng khiu

Được Trường Giang “vỗ béo”, Nhã Phương vẫn liên tục khiến CĐM lo lắng vì thân hình gầy báo động, chân tay khẳng khiu

Loạt ảnh mới trong ngày đầu đi làm trở lại của Nhã Phương sau thời gian dài ở nhà tránh dịch, khiến người hâm mộ lại một lần nữa phải lo lắng về vấn đề cân nặng của nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang Nhã Phương Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?