Bà xã Trường Giang xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, chị gái ruột đăng kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý: 'Chuyện gì cũng qua... An yên'?

Mới đây, CĐM không khỏi xôn xao khi thấy Nhã Phương xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái đầy ẩn ý của chị gái ruột.

Nổi tiếng khi sở hữu nhan sắc "một chín, một mười", chị gái ruột của Nhã Phương cũng thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng mỗi lần khoe ảnh trên MXH. Mới đây nhất, khi đăng tải hình ảnh chụp cùng bà xã Trường Giang tại một nhà hàng chay lên trang cá nhân, Bích Trâm - chị gái ruột của nữ diễn viên phim Cây Táo Nở Hoa tiếp tục nhận được lượng tương tác khủng. 'Hội chị em ruột' sở hữu nhan sắc 'đỉnh của chóp' - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, lần này, điều khiến dư luận chú ý hơn cả chính là đôi mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước của Nhã Phương. Nhiều netizen cho rằng bà xã Trường Giang vừa mới khóc xong. Chưa kể, dòng trạng thái đính kèm cũng được dư luận tập trung "mổ xẻ".

Bài đăng của chị gái Nhã Phương - Ảnh chụp màn hình Trong ảnh, chị em nhà nữ diễn viên diện sơ mi trắng kèm quần tây lịch sự, khoe khéo nét trẻ trung và nhan sắc "không phải dạng vừa". Dù mỉm cười khi lên hình nhưng cả hai vẫn không giấu được đôi mắt buồn rầu. Không ít khán giả tỏ ra lo lắng cho Nhã Phương vì cho rằng có lẽ nữ diễn viên vừa xúc động rơi nước mắt vì một chuyện gì đó.

Đôi mắt Nhã Phương đỏ hoe - Ảnh: FBNV Chưa kể, chị gái Nhã Phương còn đính kèm chú thích ẩn ý: "Ngồi thật vững chãi chuyện gì cũng qua nha. An yên". Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng ánh sáng và các phần mềm chụp ảnh trên điện thoại tác động đến chất lượng ảnh. Nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ, song cánh tay 'da bọc xương' khiến dư luận lo lắng - Ảnh: FBNV Trước đó, bà xã Trường Trang khiến fan vô cùng lo lắng khi tái xuất showbiz sau thời gian dài nghỉ dịch với thân hình gầy gò, cánh tay khẳng khiu đáng lo ngại. Mặc dù được chồng tích cực vỗ béo nhưng nữ diễn viên vẫn lộ body "cò hương" thiếu "da thịt".

Được Trường Giang “vỗ béo”, Nhã Phương vẫn liên tục khiến CĐM lo lắng vì thân hình gầy báo động, chân tay khẳng khiu Loạt ảnh mới trong ngày đầu đi làm trở lại của Nhã Phương sau thời gian dài ở nhà tránh dịch, khiến người hâm mộ lại một lần nữa phải lo lắng về vấn đề cân nặng của nữ diễn viên.

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