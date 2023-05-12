Hé lộ lý do Thu Phương và Dũng Taylor sống thử suốt hơn thập kỷ mà vẫn không chịu cưới

Theo Dũng Taylor , 11 năm đính hôn của họ là "cuộc thử thách lẫn nhau". Thời mới quen nhau, Dũng Taylor độc thân, không có kinh nghiệm trong hôn nhân hay chăm sóc, giáo dục con cái.

Kể từ sau khi công bố kết hôn, khán giả luôn thắc mắc cặp đôi vì sao bây giờ mới chịu cưới?

Về phía Dũng Taylor khi ấy không yên tâm về vợ sắp cưới là ca sĩ nổi tiếng. Anh muốn dùng thời gian chứng minh Thu Phương có thể sống cuộc đời bình dị, lo cho chồng con và gia đình như người bình thường.

Với Thu Phương, tại thời điểm đó Dũng Taylor chưa đủ trải nghiệm, nhẫn nại và bao dung để làm chồng, làm cha. Vì vậy, chị dùng quãng thời gian sau đính hôn để thử thách ông bầu.

"Bởi người càng nổi tiếng, càng thành công cái tôi càng lớn. Họ sẽ dễ chấp mà còn chấp thì còn khổ, không giữ được hạnh phúc", Dũng Taylor nói.

Năm 2012, Dũng Taylor và Thu Phương đính hôn. Hai người công khai chung sống sau khi nữ ca sĩ sinh cho bạn trai hai người con là Gia Bảo (sinh năm 2009) và Thanh Thủy (sinh năm 2012).

Cả 2 có với nhau 2 người con

Năm 2020, gần 10 năm sau khi chung sống với Dũng Taylor, Thu Phương nói lý do chưa chấp nhận tổ chức hôn lễ. "Tôi và anh Dũng thống nhất là đi đến kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng kết thúc còn ở đâu đó trong chặng đường hai chúng tôi đang bước", cô nói.Vì vậy, dù yêu nhau và có 2 con Barry, Hailey, Thu Phương và Dũng Taylor vẫn muốn đi qua tất cả thử thách để quyết định xây tổ ấm, ở bên nhau hết quãng đời còn lại.



Gia đình êm ấm của Thu Phương và Dũng Taylor tại Mỹ

Dũng Taylor cho biết đây mới là thời điểm kết hôn hợp lý bởi lẽ 10 năm trước, hai người đều còn nhiều hoài bão, đam mê riêng. Cả 2 còn chủ quan và chưa có ý thức phấn đấu để trở nên tốt hơn trong mắt người còn lại và chưa biết cách buông bỏ trong cuộc sống.

"Nếu kết hôn sớm, chúng tôi có thể trở thành một trong những số liệu thống kê ở Mỹ: hơn 50% cặp vợ chồng sẽ ly hôn trong 3 năm đầu, 70% cặp vợ chồng sẽ ly hôn sau 14 năm sau kết hôn", ông bầu hài hước.

Có lẽ sau một lần tan vỡ trong hôn nhân với Huy MC khiến Thu Phương có phần cẩn trọng hơn.

Thu Phương chia sẻ hai người giống bạn đồng hành trong cuộc sống hơn, phải tìm hiểu nhau mỗi ngày vì một người "quá Việt Nam", Dũng Taylor lại ảnh hưởng quá nhiều lối sống của Mỹ. Và thành quả sau 11 năm sống thử, đi qua sóng gió, thăng trầm, họ quyết định trở thành vợ chồng hợp pháp theo pháp luật của Mỹ.

Dũng Taylor đã chinh phục được trái tim của nàng sau 11 năm

Kết hôn ở độ tuổi ngoài 50 cho thấy vợ chồng Thu Phương không chỉ yêu mà còn thuộc về nhau. Anh tin kết hôn là thủ tục cần thiết, vừa hợp thức hóa về mặt pháp luật vừa để các con chứng kiến tình yêu và sự trân trọng của bố mẹ dành cho nhau. "Thời gian khẳng định giá trị đích thực của mọi thứ, nhất là tình yêu", Dũng Taylor nói.