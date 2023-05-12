Hé lộ lý do Thu Phương và Dũng Taylor sống thử suốt hơn thập kỷ mà vẫn không chịu cưới

Hậu trường 12/05/2023 09:38

Hôm 9/5, Thu Phương chính thức gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Dũng Taylor sau 11 năm chung sống.

Kể từ sau khi công bố kết hôn, khán giả luôn thắc mắc cặp đôi vì sao bây giờ mới chịu cưới?

Theo Dũng Taylor, 11 năm đính hôn của họ là "cuộc thử thách lẫn nhau". Thời mới quen nhau, Dũng Taylor độc thân, không có kinh nghiệm trong hôn nhân hay chăm sóc, giáo dục con cái.

Hé lộ lý do Thu Phương và Dũng Taylor sống thử suốt hơn thập kỷ mà vẫn không chịu cưới - Ảnh 1
Dũng Taylor và Thu Phương đính hôn năm 2012 nhưng mãi chưa chịu cưới 

Với Thu Phương, tại thời điểm đó Dũng Taylor chưa đủ trải nghiệm, nhẫn nại và bao dung để làm chồng, làm cha. Vì vậy, chị dùng quãng thời gian sau đính hôn để thử thách ông bầu.

Về phía Dũng Taylor khi ấy không yên tâm về vợ sắp cưới là ca sĩ nổi tiếng. Anh muốn dùng thời gian chứng minh Thu Phương có thể sống cuộc đời bình dị, lo cho chồng con và gia đình như người bình thường.

"Bởi người càng nổi tiếng, càng thành công cái tôi càng lớn. Họ sẽ dễ chấp mà còn chấp thì còn khổ, không giữ được hạnh phúc", Dũng Taylor nói. 

Năm 2012, Dũng Taylor và Thu Phương đính hôn. Hai người công khai chung sống sau khi nữ ca sĩ sinh cho bạn trai hai người con là Gia Bảo (sinh năm 2009) và Thanh Thủy (sinh năm 2012).

 

Hé lộ lý do Thu Phương và Dũng Taylor sống thử suốt hơn thập kỷ mà vẫn không chịu cưới - Ảnh 2
Cả 2 có với nhau 2 người con 

Năm 2020, gần 10 năm sau khi chung sống với Dũng Taylor, Thu Phương nói lý do chưa chấp nhận tổ chức hôn lễ. "Tôi và anh Dũng thống nhất là đi đến kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng kết thúc còn ở đâu đó trong chặng đường hai chúng tôi đang bước", cô nói.Vì vậy, dù yêu nhau và có 2 con Barry, Hailey, Thu Phương và Dũng Taylor vẫn muốn đi qua tất cả thử thách để quyết định xây tổ ấm, ở bên nhau hết quãng đời còn lại.

Hé lộ lý do Thu Phương và Dũng Taylor sống thử suốt hơn thập kỷ mà vẫn không chịu cưới - Ảnh 3
Gia đình êm ấm của Thu Phương và Dũng Taylor tại Mỹ 

Dũng Taylor cho biết đây mới là thời điểm kết hôn hợp lý bởi lẽ 10 năm trước, hai người đều còn nhiều hoài bão, đam mê riêng. Cả 2 còn chủ quan và chưa có ý thức phấn đấu để trở nên tốt hơn trong mắt người còn lại và chưa biết cách buông bỏ trong cuộc sống.

"Nếu kết hôn sớm, chúng tôi có thể trở thành một trong những số liệu thống kê ở Mỹ: hơn 50% cặp vợ chồng sẽ ly hôn trong 3 năm đầu, 70% cặp vợ chồng sẽ ly hôn sau 14 năm sau kết hôn", ông bầu hài hước. 

Hé lộ lý do Thu Phương và Dũng Taylor sống thử suốt hơn thập kỷ mà vẫn không chịu cưới - Ảnh 4
Có lẽ sau một lần tan vỡ trong hôn nhân với Huy MC khiến Thu Phương có phần cẩn trọng hơn. 

 

Thu Phương chia sẻ hai người giống bạn đồng hành trong cuộc sống hơn, phải tìm hiểu nhau mỗi ngày vì một người "quá Việt Nam", Dũng Taylor lại ảnh hưởng quá nhiều lối sống của Mỹ. Và thành quả sau 11 năm sống thử, đi qua sóng gió, thăng trầm, họ quyết định trở thành vợ chồng hợp pháp theo pháp luật của Mỹ.

 

Hé lộ lý do Thu Phương và Dũng Taylor sống thử suốt hơn thập kỷ mà vẫn không chịu cưới - Ảnh 5
Dũng Taylor đã chinh phục được trái tim của nàng sau 11 năm 

 

Kết hôn ở độ tuổi ngoài 50 cho thấy vợ chồng Thu Phương không chỉ yêu mà còn thuộc về nhau. Anh tin kết hôn là thủ tục cần thiết, vừa hợp thức hóa về mặt pháp luật vừa để các con chứng kiến tình yêu và sự trân trọng của bố mẹ dành cho nhau. "Thời gian khẳng định giá trị đích thực của mọi thứ, nhất là tình yêu", Dũng Taylor nói.

Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới?

Thu Phương tìm được bến đỗ mới, Huy MC có động thái thế nào trước tin vợ cũ có chồng mới?

Sau thông tin về việc ca sĩ Thu Phương sẽ tái hôn cùng Dũng Taylor sau 10 năm chung sống, dân tình được phen xôn xao, bàn tán về cuộc sống hiện tại và thái độ khi biết tin vợ cũ lấy chồng mới từ Huy MC.

Xem thêm
Từ khóa:   Thu Phương Dũng Taylor Dũng Taylor cầu hôn Thu Phương

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi