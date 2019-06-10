Hé lộ danh tính cô gái khỏa thân ngâm mình chụp ảnh dưới hồ sen, hóa ra là người quen của showbiz

Hậu trường 10/06/2019 13:47

Sau bộ ảnh nude chụp dưới hồ sen gây “nhức mắt” khán giả, danh tính của nhân vật chính đã được cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra.

Mới đây, bộ ảnh của một cô gái trẻ khỏa thân, ngâm mình tạo dáng dưới hồ sen bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cô gái này thoải mái chụp ảnh với nhiều tư thế phản cảm khiến người xem “ngượng chín mặt”.

Thiếu nữ chụp ảnh khỏa thân bên hồ sen
Bộ ảnh táo bạo gây xôn xao dư luận của một cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, bộ ảnh “nghệ thuật” này đã bị cộng đồng mạng “ném đá” không thương tiếc. Bên cạnh đó là những bình luận chỉ trích hành động của cô gái đã làm xấu đi hình ảnh của hoa sen - loài hoa mang vẻ đẹp đầy thuần khiết.

Thiếu nữ chụp ảnh khỏa thân bên hồ sen
Hình ảnh của cô gái được cho là quá phản cảm - Ảnh: Internet

Sau khi tìm hiểu kỹ thông tin về nhân vật chính của bộ ảnh, một số cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra cô gái này chính là nữ diễn viên tham gia sitcom “Siêu quậy” của đạo diễn Nguyễn Love. Theo đó, cô gái này có tên là Lê Thu Hương, sinh năm 1999. Trong phim “Siêu quậy”, cô đảm nhận một vai phụ và chưa gây được nhiều ấn tượng với khán giả.

Thiếu nữ chụp ảnh khỏa thân bên hồ sen
Thu Hương trong phim 'Siêu quậy' - Ảnh: Internet

"Cả đoàn phim Siêu quậy như "ngồi trên đống lửa" bởi người khỏa thân chụp ảnh dưới đầm sen đó là diễn viên phụ đang tham gia phim Siêu quậy. Chúng tôi không hiểu tại sao bạn ấy lại làm như thế? Trong khi tất cả các diễn viên đều ký hợp đồng giữ gìn hình ảnh khi tham gia phim" - Đạo diễn Nguyễn Love chia sẻ trên Người Đưa Tin.

Bên cạnh đó, đạo diễn Nguyễn Love còn cho biết anh sẽ cắt bỏ toàn bộ những cảnh quay có Thu Hương và sẽ cân nhắc về việc xử phạt do vi phạm hợp đồng.

Thiếu nữ chụp ảnh khỏa thân bên hồ sen
Cận cảnh nhan sắc của Thu Hương - Ảnh: Internet

Sau khi biết danh tính thực sự của “cô gái dưới đầm hoa sen”, cư dân mạng cho rằng đây là chiêu trò để gây chú ý của Thu Hương, một diễn viên mới vào nghề muốn nhanh nổi tiếng.

Có thể nói, vận xui vẫn chưa thôi đeo bám đoàn làm phim “Siêu quậy” khi Thu Hương là diễn viên thứ 3 vướng phải scandal sau Trâm Anh và “Cu Thóc”. Trước đó, đoàn làm phim “Siêu quậy” đã phải chịu lỗ hàng trăm triệu đồng vì scandal lộ clip nhạy cảm của hotgirl Trâm Anh và sử dụng chất cấm của “Cu Thóc”.

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