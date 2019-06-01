Diện nội y ren mỏng tang để vùng nhạy cảm lồ lộ, Hồng Quế khiến fan 'đỏ mặt tía tai' vì ngượng

Đây không phải là lần đầu Hồng Quế chơi trội, diện đồ hở bạo khoe trọn thân hình nóng bỏng, nuột nà trước ống kính.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng, cuốn hút, người mẫu Hồng Quế luôn biết cách tôn lên ưu điểm của cơ thể. Chính vì điều này mà dù không còn hoạt động nhiều trong làng giải trí Việt nhưng tên tuổi của cô vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Cô không ít lần "thiêu đốt" ánh mắt của cư dân mạng khi tung ra các shoot hình nóng bỏng và sexy nhất. Bên cạnh những lời khen về hình thể, mỹ nhân 9x cũng thu về hàng tấn "gạch đá" vì ăn mặc táo bạo, khoe da thịt quá đà gây phản cảm.

Mới đây nhất, chân dài sinh năm 1994 vừa tung ra hình ảnh vô cùng sexy với váy ren trắng xuyên thấu, khoe cơ thể "chuẩn không cần chỉnh" cùng vòng 1 đồ sộ. Kèm theo đó, cô nàng còn "thả thính" cực đậm: "Mời anh vào tim em xem có gì nào". Hồng Quế gợi cảm hết nấc trong váy ngủ ren mỏng manh - Ảnh: FBNV Chỉ ít phút sau khi tung hình ảnh “nóng rực” với đồ ngủ ren, Hồng Quế đã nhận về vô số bình luận chọc ghẹo, bình phẩm của đồng nghiệp và cư dân mạng.

"Em đẹp quá"; "Lần đầu tiên thấy em khêu gợi thế đó"; "Gái 1 con trông mòn con mắt. Ông bà thiệt đúng", "Sexy quá"... dân mạng để lại bình luận khen ngợi. Diễn viên Thanh Hương, Minh Tiệp, NTK Đỗ Mạnh Cường hào hứng bình luận - Ảnh: FBNV Ngắm lại những shoot ảnh nóng bỏng của Hồng Quế từng gây "bão" mạng: 'Đốt mắt' người nhìn với những bộ cánh mỏng manh, chân dài này nhận về vô số lời chỉ trích - Ảnh: FBNV Hồng Quế khiến dân mạng 'ngượng chín mặt' với những hình ảnh không mảnh vải che thân thế này - Ảnh: FBNV Dù nhiều lần nhận phản ứng thiếu tích cực của công chúng nhưng mỹ nhân họ Trịnh vẫn không mảy may để tâm.

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