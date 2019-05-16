Hết khoe nội y hở bạo, Hồng Quế lại tiếp tục gây sốc khi tuyên bố sắp đẻ

Hậu trường 16/05/2019 16:30

Người mẫu Hồng Quế bất ngờ thông báo chuẩn bị sinh nở lần hai trên trang Instagram khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Khoảng thời gian qua, Hồng Quế liên tục chia sẻ về mối quan hệ với một người đàn ông đặc biệt. Cô nàng chẳng ngần ngại khoe được tặng nhẫn kim cương trên trang cá nhân hay những tin nhắn mùi mẫn mà cả hai dành cho nhau. Người đẹp lắm thị phi của Vbiz cũng từng tiết lộ mối quan hệ này của cô đã kéo dài được 7 năm. Quãng thời gian yêu đương khá dài khiến nhiều người đồn đoán người đàn ông này chính là bố của Cherry – con gái Hồng Quế.

Hết khoe nội y hở bạo, Hồng Quế lại tiếp tục gây sốc khi tuyên bố sắp đẻ - Ảnh 1
Hồng Quế từng chia sẻ hình ảnh bạn trai bí mật lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Hồng Quế bất ngờ úp mở đoạn tin nhắn có nội dung chia tay được gửi từ “người tình bí mật”. Theo đó, người này chúc cô sớm tìm được hạnh phúc mới vì anh đã "không còn xứng đáng” với tình cảm đó. Nhiều người đồn đoán cô và bạn trai đã chia tay sau nhiều năm yêu đương mặn nồng. Tuy nhiên, Hồng Quế chỉ giữ im lặng, không lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào.

Hết khoe nội y hở bạo, Hồng Quế lại tiếp tục gây sốc khi tuyên bố sắp đẻ - Ảnh 2
Người đẹp úp mở chuyện chia tay - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồng Quế lại khiến nhiều người bối rối khi bất ngờ tuyên bố cô sẽ mang thai lần hai trong năm tới. Cụ thể, nữ diễn viên đã đăng tải lên Instagram story một bức ảnh kèm dòng trạng thái: “Rong chơi nốt năm nay. Năm sau em lại sản xuất tiếp các bác ợ. Dành cả thanh xuân để...”, kèm theo đó là biểu tượng một người phụ nữ ẵm em bé.

Hết khoe nội y hở bạo, Hồng Quế lại tiếp tục gây sốc khi tuyên bố sắp đẻ - Ảnh 3
Hồng Quế khiến nhiều người hoang mang khi tuyên bố sẽ 'sản xuất tiếp' trong năm sau - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng Hồng Quế và bạn trai lâu năm đã tái hợp nên người đẹp mới có ý định sinh thêm bé thứ 2. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng đây chỉ là chiêu trò của nàng mẫu thị phi nhất nhì Vbiz nhằm thu hút sự chú ý của dư luận.

Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm

Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm

Hồng Quế liên tục gây tranh cãi khi thường xuyên diện nội y hở bạo để lộ những vùng nhạy cảm trên cơ thể.

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Từ khóa:   Hồng Quế

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