Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm

Là một trong những chân dài cộp mác “gái hư” của làng giải trí, Hồng Quế luôn biết cách giữ độ hot cho bản thân kể cả khi không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước đây. Người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe hình thể nóng bỏng với số đo “chuẩn không cần chỉnh” lên mạng xã hội để “đốt mắt” người xem.

Người đẹp thường xuyên nhận về những ý kiến trái chiều khi 'chăm' khoe thân - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồng Quế tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc mặc nội y ren siêu gợi cảm trên trang cá nhân. Có thể thấy, dù đã là bà mẹ một con nhưng vóc dáng của Hồng Quế vẫn thon gọn như thời son rỗi. Không chỉ gây chú ý bởi vòng 1 bốc lửa, Hồng Quế còn để lộ hình xăm ở vùng nhạy cảm.