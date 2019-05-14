Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm

Hồng Quế liên tục gây tranh cãi khi thường xuyên diện nội y hở bạo để lộ những vùng nhạy cảm trên cơ thể.
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Là một trong những chân dài cộp mác “gái hư” của làng giải trí, Hồng Quế luôn biết cách giữ độ hot cho bản thân kể cả khi không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước đây. Người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe hình thể nóng bỏng với số đo “chuẩn không cần chỉnh” lên mạng xã hội để “đốt mắt” người xem.
Mới đây, Hồng Quế tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc mặc nội y ren siêu gợi cảm trên trang cá nhân. Có thể thấy, dù đã là bà mẹ một con nhưng vóc dáng của Hồng Quế vẫn thon gọn như thời son rỗi. Không chỉ gây chú ý bởi vòng 1 bốc lửa, Hồng Quế còn để lộ hình xăm ở vùng nhạy cảm.
Trước đó, Hồng Quế từng khiến nhiều người sốc khi tung loạt ảnh không mảnh vải che thân ở bể bơi.
Những hình ảnh nóng bỏng này của Hồng Quế thường xuyên nhận về luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vóc dáng của cô. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có người cho rằng Hồng Quế nên hạn chế việc khoe thân quá đà gây phản cảm.