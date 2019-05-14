Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm

Hậu trường 14/05/2019 06:10

Hồng Quế liên tục gây tranh cãi khi thường xuyên diện nội y hở bạo để lộ những vùng nhạy cảm trên cơ thể.

Là một trong những chân dài cộp mác “gái hư” của làng giải trí, Hồng Quế luôn biết cách giữ độ hot cho bản thân kể cả khi không còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như trước đây. Người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe hình thể nóng bỏng với số đo “chuẩn không cần chỉnh” lên mạng xã hội để “đốt mắt” người xem.

Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm - Ảnh 1
Người đẹp thường xuyên nhận về những ý kiến trái chiều khi 'chăm' khoe thân - Ảnh: Internet

Mới đây, Hồng Quế tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc mặc nội y ren siêu gợi cảm trên trang cá nhân. Có thể thấy, dù đã là bà mẹ một con nhưng vóc dáng của Hồng Quế vẫn thon gọn như thời son rỗi. Không chỉ gây chú ý bởi vòng 1 bốc lửa, Hồng Quế còn để lộ hình xăm ở vùng nhạy cảm.

Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm - Ảnh 2
Trang phục ren xuyên thấu với những đường cắt xẻ táo bạo để lộ hình xăm ở vị trí nhạy cảm - Ảnh: Internet

Trước đó, Hồng Quế từng khiến nhiều người sốc khi tung loạt ảnh không mảnh vải che thân ở bể bơi.

Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm - Ảnh 3Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm - Ảnh 4

Hồng Quế lại khiến nhiều người ‘ngượng chín mặt’ khi diện nội y khoét sâu táo bạo ở vị trí nhạy cảm - Ảnh 5
Những bức hình hở bạo được Hồng Quế đăng tải - Ảnh: Internet

Những hình ảnh nóng bỏng này của Hồng Quế thường xuyên nhận về luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vóc dáng của cô. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có người cho rằng Hồng Quế nên hạn chế việc khoe thân quá đà gây phản cảm.

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