Thường xuyên đăng ảnh khoe body ‘cực phẩm’ nhưng thân hình của Kỳ Duyên đời thực lại khiến nhiều người ‘ngã ngửa’

Tối 12/5, Kỳ Duyên có mặt tại một sự kiện được tổ chức ở Malaysia và thu hút sự chú ý của nhiều người khi diện trang phục vô cùng lộng lẫy và gợi cảm. Nàng hậu đã lựa chọn bộ váy với những đường cắt xẻ táo bạo để phô diễn nét đẹp hình thể. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý phát hiện thân hình cô phát tướng thấy rõ, để lộ phần bắp tay đầy mỡ thừa kém thon gọn.

Kỳ Duyên để lộ phần bắp tay khá thô khi xuất hiện tại một sự kiện - Ảnh: Internet

Thế nhưng những bức ảnh được Kỳ Duyên đăng tải trên trang cá nhân lại hoàn toàn không để lộ bất kỳ khuyết điểm cơ thể nào, thậm chí vóc dáng của cô còn được nhận xét là “cực phẩm”. Khi so sánh với hình ảnh được chụp tại sự kiện ở Malaysia, nhiều người choáng trước sự “biến đổi” quá nhanh này của người đẹp.