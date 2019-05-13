Thường xuyên đăng ảnh khoe body ‘cực phẩm’ nhưng thân hình của Kỳ Duyên đời thực lại khiến nhiều người ‘ngã ngửa’

Xuất hiện tại một sự kiện, Kỳ Duyên bất ngờ để lộ thân hình “phì nhiêu” khác “một trời một vực” với những bức ảnh cô đăng tải trên trang cá nhân.
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Tối 12/5, Kỳ Duyên có mặt tại một sự kiện được tổ chức ở Malaysia và thu hút sự chú ý của nhiều người khi diện trang phục vô cùng lộng lẫy và gợi cảm. Nàng hậu đã lựa chọn bộ váy với những đường cắt xẻ táo bạo để phô diễn nét đẹp hình thể. Tuy nhiên, nhiều người tinh ý phát hiện thân hình cô phát tướng thấy rõ, để lộ phần bắp tay đầy mỡ thừa kém thon gọn.
Thế nhưng những bức ảnh được Kỳ Duyên đăng tải trên trang cá nhân lại hoàn toàn không để lộ bất kỳ khuyết điểm cơ thể nào, thậm chí vóc dáng của cô còn được nhận xét là “cực phẩm”. Khi so sánh với hình ảnh được chụp tại sự kiện ở Malaysia, nhiều người choáng trước sự “biến đổi” quá nhanh này của người đẹp.
Trước đó, nhiều cư dân mạng cho rằng những bức ảnh “sống ảo” trên trang cá nhân của người đẹp đều đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng.
Sau khi bức ảnh sự kiện ở Malaysia lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ của Kỳ Duyên đã lên tiếng bênh vực thần tượng và cho rằng bức ảnh này lựa góc chụp xấu nên Kỳ Duyên mới bị “dìm hàng”. Một số khác lại cho rằng người đẹp nên chú ý hơn khi lựa chọn trang phục để tránh bị ảnh hưởng đến hình ảnh khi xuất hiện trước công chúng.