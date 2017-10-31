Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao

Chỉ còn vài giờ nữa, đám cưới của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ chính thúc diễn ra tại khách sạn Shilla (Hàn Quốc). Từ ngày hôm qua (30/10), các công đoạn chuẩn bị cho hôn lễ của Song - Song đã được tiến hành và vừa hoàn thành cách đây không lâu.
Những hình ảnh hiếm hoi mới nhất về nơi diễn ra hôn lễ của cặp đôi Song - Song vừa được hé lộ khiến nhiều người bất ngờ bởi sự đơn giản và không hề xa hoa. Cặp đôi bộ phim Hậu duệ mặt trời chọn theo phong cách giản dị, không cầu kỳ, tông chủ đạo vẫn là màu trắng cùng với hoa tươi xung quanh.