Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao

Hậu trường 31/10/2017 10:47

Những hình ảnh mới nhất về lễ đường dành cho đám cưới của cặp đôi "Hậu duệ mặt trời" Song Joong Ki - Song Hye Kyo vừa được tiết lộ bên truyền thông Hàn Quốc.

Chỉ còn vài giờ nữa, đám cưới của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong KiSong Hye Kyo sẽ chính thúc diễn ra tại khách sạn Shilla (Hàn Quốc). Từ ngày hôm qua (30/10), các công đoạn chuẩn bị cho hôn lễ của Song - Song đã được tiến hành và vừa hoàn thành cách đây không lâu.

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 1
Từ hôm qua, tại khách sạn Shilla, các nhân viên đã tất bật chuẩn bị lễ đường cho cặp đôi nổi tiếng - Ảnh: Internet

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 2
Nhiều vật dụng dùng trong việc trang trí đám cưới liên tục được đưa tới - Ảnh: Internet

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 3
Sáng sớm hôm nay, mọi công tác chuẩn bị cho đám cưới gần như hoàn thành - Ảnh: Internet

Những hình ảnh hiếm hoi mới nhất về nơi diễn ra hôn lễ của cặp đôi Song - Song vừa được hé lộ khiến nhiều người bất ngờ bởi sự đơn giản và không hề xa hoa. Cặp đôi bộ phim Hậu duệ mặt trời chọn theo phong cách giản dị, không cầu kỳ, tông chủ đạo vẫn là màu trắng cùng với hoa tươi xung quanh.

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 4
Quang cảnh nơi diễn ra đám cưới của cặp đôi sau khi hoàn tất - Ảnh: Internet

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 5
Khác với suy nghĩ của nhiều người, lễ đường của Song Joong Ki và Song Hye Kyo khá đơn giản với tông màu trắng chủ đạo - Ảnh: Internet

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 6
Sáng nay, an ninh tại nơi diễn ra lễ cưới được thắt chặt - Ảnh: Internet

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 7
Dàn vệ sĩ bên ngoài ngăn chặn mọi sự xâm nhập của phóng viên hay người hâm mộ - Ảnh: Internet

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 8
Xe chuyên dụng của nhà đài SBS (kênh truyền hình lớn của Hàn Quốc) cũng đã có mặt để trực chiến - Ảnh: Internet

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 9
Bố chú rể Song Joong Ki có mặt sớm tại nơi diễn ra lễ cưới - Ảnh: Internet

Hé lộ bức ảnh chụp lễ đường của Song Joong Ki - Song Hye Kyo: Khung cảnh chưa từng thấy trong đám cưới siêu sao - Ảnh 10
Ông vui vẻ trò chuyện với các nhân viên chuẩn bị tiệc cưới bên trong khách sạn - Ảnh: Internet

Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Hình ảnh hiếm hoi về tấm thiệp cưới được cho là của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn, Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến các fan vô cùng thích thú.

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