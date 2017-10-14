Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Hình ảnh hiếm hoi về tấm thiệp cưới được cho là của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn, Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến các fan vô cùng thích thú.
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Mới đây, người hâm mộ liên tục chuyền tay nhau tấm thiệp cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo. Một người bạn rất thân của cặp đôi này vì quá hạnh phúc nên đã chia sẻ hình ảnh thiệp mời lên mạng xã hội. Tuy nhiên, không như kỳ vọng, thiệp cưới của cặp đôi quyền lực này có vẻ rất đơn giản chứ không hề cầu kì, hoành tráng.
Công ty quản lý của Song Joong Ki, Blossom Entertainment và phía "nhà gái", UAA Entertainment cho biết hôn lễ sẽ được tổ chức tại sảnh Yeongbin, khách sạn Shilla (Hàn Quốc).
Nhiều ngôi sao hạng A xứ Hàn như Kwon Sang Woo, Jang Dong Gun, Jun Ji Hyun... đều làm đám cưới tại đây. Tuy nhiên, nhìn vào tấm thiệp mời, nhiều khán giả suy đoán hôn lễ sắp tới của cặp đôi cũng sẽ theo phong cách giản dị không kém.
Quen nhau qua bộ phim Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki và Song Hye Kyo xác nhận kết hôn vào đầu tháng 7 khiến cả cộng đồng fan châu Á chấn động. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1985 đã bí mật cầu hôn bạn gái hơn tuổi tại một quán rượu nổi tiếng ở Tokyo (Nhật Bản).
Theo tiết lộ của nhân viên quán rượu, cặp đôi xuất hiện cùng 30 thành viên khác trong đoàn. Song Hye Kyo đã vô cùng xúc động và bật khóc trước sự reo hò của mọi người xung quanh.