Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo

Hậu trường 14/10/2017 10:21

Hình ảnh hiếm hoi về tấm thiệp cưới được cho là của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn, Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến các fan vô cùng thích thú.

Mới đây, người hâm mộ liên tục chuyền tay nhau tấm thiệp cưới của Song Joong KiSong Hye Kyo. Một người bạn rất thân của cặp đôi này vì quá hạnh phúc nên đã chia sẻ hình ảnh thiệp mời lên mạng xã hội. Tuy nhiên, không như kỳ vọng, thiệp cưới của cặp đôi quyền lực này có vẻ rất đơn giản chứ không hề cầu kì, hoành tráng.

Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 1
Tấm thiệp của cặp đôi Song - Song được đánh giá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế với tông màu trắng chủ đạo, điểm nhấn là một nhành lá xanh, góc trái ghi rõ tên cô dâu và chú rể - Ảnh: Internet

Công ty quản lý của Song Joong Ki,  Blossom Entertainment và phía "nhà gái", UAA Entertainment cho biết hôn lễ sẽ được tổ chức tại sảnh Yeongbin, khách sạn Shilla (Hàn Quốc). 

Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 2
Hôn lễ vào ngày 31/10 của cặp đôi Song - Song sẽ diễn ra tại khách sạn cao nhất nhì Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Nhiều ngôi sao hạng A xứ Hàn như Kwon Sang Woo, Jang Dong Gun, Jun Ji Hyun... đều làm đám cưới tại đây. Tuy nhiên, nhìn vào tấm thiệp mời, nhiều khán giả suy đoán hôn lễ sắp tới của cặp đôi cũng sẽ theo phong cách giản dị không kém. 

Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 3
Ngoài ra, cặp đôi cũng thông qua đơn vị quản lý chia sẻ rằng họ không tổ chức gặp gỡ phóng viên trước giờ làm lễ - Ảnh: Internet

Quen nhau qua bộ phim Hậu duệ mặt trời, Song Joong Ki và Song Hye Kyo xác nhận kết hôn vào đầu tháng 7 khiến cả cộng đồng fan châu Á chấn động. Trước đó, nam diễn viên sinh năm 1985 đã bí mật cầu hôn bạn gái hơn tuổi tại một quán rượu nổi tiếng ở Tokyo (Nhật Bản).

Theo tiết lộ của nhân viên quán rượu, cặp đôi xuất hiện cùng 30 thành viên khác trong đoàn. Song Hye Kyo đã vô cùng xúc động và bật khóc trước sự reo hò của mọi người xung quanh.

Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 4
Hình ảnh hẹn hò tại Nhật Bản của cặp đôi được một trang báo nổi tiếng xứ kim chi công bố hồi tháng 7 - Ảnh: Dispatch

Thiệp cưới đơn giản đến không ngờ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Hàn Song Joong Ki - Song Hye Kyo - Ảnh 5
Đám cưới vào cuối tháng này của cặp đôi Song - Song đang được các fan mong đợi - Ảnh: Internet

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   Song Hye Kyo Song Joong Ki Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ cưới thiệp cưới của cặp đôi song -song

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 28 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 13 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42