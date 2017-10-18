Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến khách mời hoang mang khi không cho mang thứ này vào tiệc cưới

Hậu trường 18/10/2017 12:40

Trong thiệp cưới, cặp đôi Song Joong Ki - Song Hye Kyo gây ngạc nhiên khi yêu cầu khách mời không gửi tặng vòng hoa. Điều này khiến các fan và báo chí xứ Hàn cho rằng, an ninh của đám cưới sẽ được đẩy lên mức tối đa.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đăng tải hình ảnh cận cảnh cho thấy nội dung bên trong tấm thiệp cưới của Song Joong KiSong Hye Kyo. Theo đó, hôn lễ của cặp đôi quyền lực nhất nhì xứ kim chi được cử hành vào lúc 4 giờ chiều ngày 31/10  (theo giờ địa phương) tại khách sạn The Shilla (Hàn Quốc).

Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến khách mời hoang mang khi không cho mang thứ này vào tiệc cưới - Ảnh 1
Hình ảnh nội dung tấm thiệp cưới của cặp đôi Hậu duệ mặt trời được lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cặp đôi Song - Song cũng gửi thông điệp tới các khách mời của mình bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

Nội dung lãng mạn bên trong tấm thiệp được gửi đến khách mời:

"Cuối cùng chúng tôi đã tìm được đúng người mình mong chờ suốt thời gian qua. Hãy đến và cùng chia sẻ với chúng tôi sự thông thái và dũng khí mà bạn đã tích lũy được trong suốt hành trình cuộc đời của bạn. Sự khai sáng của bạn sẽ dắt lối cho chúng tôi vượt qua chuyến phiêu lưu của riêng mình. 

Song Joong Ki - Song Hye Kyo".

Ngoài ra, trên tấm thiệp còn có dòng chú thích nêu rõ yêu cầu đối với các khách mời khi tới dự đám cưới làm không ít khán giả kinh ngạc.

Cụ thể, nội dung đó như sau: "Chúng tôi xin được yêu cầu các quý vị không gửi tặng vòng hoa. Khách mời chỉ được vào khi cầm theo thiệp mời này".

Đây cũng là lý do mà giới truyền thông và người hâm mộ cho rằng an ninh trong hôn lễ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ được thắt chặt tối đa.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến khách mời hoang mang khi không cho mang thứ này vào tiệc cưới - Ảnh 2
Trước đó, hình ảnh bên ngoài thiệp cưới của cặp đôi Song - Song với thiết kế đơn giản, trang nhã cũng được cộng đồng fan chia sẻ trên mạng - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh lễ cưới tuyệt đẹp tại khách sạn The Shilla lớn nhất nhì Hàn Quốc: 

Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến khách mời hoang mang khi không cho mang thứ này vào tiệc cưới - Ảnh 3
Nếu cặp đôi chọn tổ chức hôn lễ ngoài trời, sẽ có khung cảnh nên thơ và tràn ngập ánh sáng - Ảnh: Internet

Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến khách mời hoang mang khi không cho mang thứ này vào tiệc cưới - Ảnh 4
Lễ cưới ngoài trời tạo cảm giác đơn giản, ấm cúng nhưng không kém phần trang trọng - Ảnh: Internet

Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến khách mời hoang mang khi không cho mang thứ này vào tiệc cưới - Ảnh 5
Bối cảnh tiệc cưới không gian trong nhà cũng vô cùng sang trọng, lung linh - Ảnh: Internet

Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến khách mời hoang mang khi không cho mang thứ này vào tiệc cưới - Ảnh 6
Những hình ảnh đẹp như mơ của khách sạn Shilla khiến cộng đồng fan trên thế giới càng thêm háo hức về hôn lễ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo - Ảnh: Internet

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