Song Joong Ki - Song Hye Kyo khiến khách mời hoang mang khi không cho mang thứ này vào tiệc cưới

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đăng tải hình ảnh cận cảnh cho thấy nội dung bên trong tấm thiệp cưới của Song Joong Ki và Song Hye Kyo . Theo đó, hôn lễ của cặp đôi quyền lực nhất nhì xứ kim chi được cử hành vào lúc 4 giờ chiều ngày 31/10 (theo giờ địa phương) tại khách sạn The Shilla (Hàn Quốc).

Bên cạnh đó, cặp đôi Song - Song cũng gửi thông điệp tới các khách mời của mình bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

"Cuối cùng chúng tôi đã tìm được đúng người mình mong chờ suốt thời gian qua. Hãy đến và cùng chia sẻ với chúng tôi sự thông thái và dũng khí mà bạn đã tích lũy được trong suốt hành trình cuộc đời của bạn. Sự khai sáng của bạn sẽ dắt lối cho chúng tôi vượt qua chuyến phiêu lưu của riêng mình.

Song Joong Ki - Song Hye Kyo".

Ngoài ra, trên tấm thiệp còn có dòng chú thích nêu rõ yêu cầu đối với các khách mời khi tới dự đám cưới làm không ít khán giả kinh ngạc.

Cụ thể, nội dung đó như sau: "Chúng tôi xin được yêu cầu các quý vị không gửi tặng vòng hoa. Khách mời chỉ được vào khi cầm theo thiệp mời này".

Đây cũng là lý do mà giới truyền thông và người hâm mộ cho rằng an ninh trong hôn lễ của Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ được thắt chặt tối đa.

Một số hình ảnh lễ cưới tuyệt đẹp tại khách sạn The Shilla lớn nhất nhì Hàn Quốc: