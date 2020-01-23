Hậu sinh quý tử cho chồng đại gia, Lan Khuê tiết lộ sự thật ‘cay đắng’ đằng sau những bức ảnh ‘sống ảo’ sang chảnh

Hậu trường 23/01/2020 11:15

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Lan Khuê khiến nhiều người thích thú khi tiết lộ thường xuyên tận dụng góc “sống ảo” ngay tại nhà vì bận làm mẹ bỉm sữa.

Từ khi mang thai đến khi sinh quý tử, siêu mẫu Lan Khuê luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Chỉ sau vài tháng ở cữ, người đẹp đã khiến các mẹ bỉm sữa khác phải trầm trồ ngưỡng mộ khi lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng.

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Lan Khuê thon gọn chỉ sau vài tháng sinh em bé - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, bà xã doanh nhân John Tuấn Nguyễn còn thường xuyên khoe những bộ cánh sành điệu và thời thượng. Cuộc sống của cô khiến nhiều người phải “đỏ mắt” ghen tỵ.

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Lan Khuê được gọi là mẹ bỉm sữa sành điệu nhất Vbiz - Ảnh: FB

Thế nhưng, mới đây, Lan Khuê bất ngờ gây chú ý khi tiết lộ về sự thật đằng sau những bức ảnh “sống ảo” trên mạng của mình: “Sau này baby mà lớn, baby có lục lại hình của mami thì đừng nghĩ là 'mami rảnh ghê, con mới 2 tháng tuổi mà mami tung tăng hoài' nha. Không có đâu, tranh thủ lúc baby ngủ, mami làm chút sống ảo trong nhà để có động lực chùi mông cho baby mỗi ngày đó mà”.

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Đằng sau những bức ảnh ‘chanh sả’ như thế này là sự thật đầy bất ngờ – Ảnh: FB

Theo đó, cô nàng cũng bận rộn như bao bà mẹ khác và thường tranh thủ lúc con ngủ để lên đồ “sống ảo”. Hầu hết những bức ảnh khoe phong cách thời trang của Lan Khuê đều được chụp tại nhà. Sau đó, người đẹp lại lập tức trở về bộ dạng mẹ bỉm sữa để chăm con.

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'Quần là áo lượt' vậy thôi chứ chụp xong là phải 'xả đồ' chăm con ngay - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Lan Khuê, cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước dòng tâm sự của cô, đồng thời khen ngợi vẻ quyến rũ của bà mẹ một con: “Đẹp hết phần thiên hạ rồi”, “Mợ quá đẳng cấp”, “Chị Khuê là ngầu nhất”, “Động lực cho mình đẹp lên từng ngày”…

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Vợ chồng Lan Khuê khoe ảnh hạnh phúc bên nhau nhưng chiếm trọn spotlight là biểu cảm của quý tử đầu lòng

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng siêu mẫu Lan Khuê và con trai Connor trên Facebook đang khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

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