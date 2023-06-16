Hậu ồn ào rạn nứt hôn nhân, Hồ Hoài Anh hiếm hoi xuất hiện cùng ái nữ, dung mạo hiện tại ra sao?

Sau khi vướng ồn ào tại trời Tây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dường như sống ẩn, hiếm hoi lắm bắt gặp nam nhạc sĩ tại một sự kiện của bạn bè thân thiết. Vừa qua, chuyện gia đình của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cũng nhận nhiều sự chú ý khi bà xã nam nhạc sĩ bất ngờ tung sản phẩm âm nhạc mới sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên lại không có sự đồng hành của Hồ Hoài Anh như trước đây.



Sau khi vướng ồn ào tại trời Tây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dường như sống ẩn, hiếm hoi lắm bắt gặp nam nhạc sĩ tại một sự kiện của bạn bè thân thiết

Mới đây, dân tình tiếp tục xôn xao về hình ảnh Hồ Hoài Anh cùng con gái lớn đến sân golf. Nam nhạc sĩ diện áo đôi cùng con gái trông cực trẻ trung năng động. Trong khoảnh khắc chụp ảnh cùng con, có thể thấy thần sắc của Hồ Hoài Anh tươi tắn và chỉn chu hơn trước. Đây cũng là lần hiếm hoi anh chụp ảnh cùng con gái sau scandal ở Tây Ban Nha.