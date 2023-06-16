Hậu ồn ào rạn nứt hôn nhân, Hồ Hoài Anh hiếm hoi xuất hiện cùng ái nữ, dung mạo hiện tại ra sao?

Trước đó, thời điểm Hồ Hoài Anh vướng thị phi bên Tây Ban Nha, bà xã Lưu Hương Giang chọn cách khóa trang cá nhân và im lặng trước những thắc mắc, công kích từ khán giả.
- Sau gần 1 năm vắng bóng vì lùm xùm của chồng, Lưu Hương Giang 'vẫn biết ơn Hồ Hoài Anh' vì điều này
- Vừa tái xuất sau 1 năm vắng bóng, Lưu Hương Giang đã bị 'bóc' bằng chứng rạn nứt hôn nhân với Hồ Hoài Anh
Sau khi vướng ồn ào tại trời Tây, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dường như sống ẩn, hiếm hoi lắm bắt gặp nam nhạc sĩ tại một sự kiện của bạn bè thân thiết. Vừa qua, chuyện gia đình của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cũng nhận nhiều sự chú ý khi bà xã nam nhạc sĩ bất ngờ tung sản phẩm âm nhạc mới sau nhiều năm vắng bóng. Tuy nhiên lại không có sự đồng hành của Hồ Hoài Anh như trước đây.
Mới đây, dân tình tiếp tục xôn xao về hình ảnh Hồ Hoài Anh cùng con gái lớn đến sân golf. Nam nhạc sĩ diện áo đôi cùng con gái trông cực trẻ trung năng động. Trong khoảnh khắc chụp ảnh cùng con, có thể thấy thần sắc của Hồ Hoài Anh tươi tắn và chỉn chu hơn trước. Đây cũng là lần hiếm hoi anh chụp ảnh cùng con gái sau scandal ở Tây Ban Nha.
Trước đó, thời điểm Hồ Hoài Anh vướng thị phi bên Tây Ban Nha, bà xã Lưu Hương Giang chọn cách khóa trang cá nhân và im lặng trước những thắc mắc, công kích từ khán giả. Đến khi Hồ Hoài Anh trở về Việt Nam và giải quyết ồn ào ổn thỏa, Lưu Hương Giang mới tái xuất nhưng luôn tránh né nhắc về chồng mà chỉ khoe ảnh các con và ảnh cá nhân.
Trong ngày sinh nhật của Lưu Hương Giang, phía Hồ Hoài Anh cũng không có động thái gì. Nữ ca sĩ vẫn chỉ đăng ảnh chụp một mình. Bên cạnh đó, Lưu Hương Giang cũng liên tục chia sẻ nhiều dòng trạng thái đầy tâm trạng bất ổn khiến nhiều người cho rằng hôn nhân của cặp đôi đã có dấu hiệu "rạn nứt" sau ồn ào.
Ngày 17/5 vừa qua, chia sẻ với truyền thông, ca sĩ Lưu Hương Giang úp mở về mối quan hệ hiện tại với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau nhiều lần né tránh. Cô cho biết: "Tôi và Hồ Hoài Anh đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con". Dù thừa nhận một năm vừa qua là năm khó khăn nhất trong cuộc đời nhưng hiện tại Lưu Hương Giang cho biết cô vui vẻ, thanh thản bên các con.