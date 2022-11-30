Hậu ly hôn, netizen trầm trồ trước độ giàu có của 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên

Hậu trường 30/11/2022 10:37

Lệ Quyên khiến fan trầm trồ trước khối tài sản kếch xù khi sở hữu hàng loạt tài sản giá trị lớn.

Kể từ sau ly hôn với chồng cũ, cuộc sống của ''nữ hoàng phòng trà'' Lệ Quyên không khỏi khiến cho nhiều người ngưỡng mộ khi không chỉ đang hạnh phúc bên tình yêu mới, sự nghiệp thăng tiến trở lại mà cô nàng còn làm cho dân tình một phen trầm trồ trước khối tài sản khổng lồ của bản thân. 

Hậu ly hôn, netizen trầm trồ trước độ giàu có của 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên - Ảnh 1
Lệ Quyên bên cạnh tình mới hậu ly hôn - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây, Lệ Quyên khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe ảnh check-in bên xế hộp và căn biệt thự hoành tráng. Không những thế, "nữ hoàng phòng trà" còn khoác trên người trang phục và loạt phụ kiện hàng hiệu đắt xắt ra miếng.

Hậu ly hôn, netizen trầm trồ trước độ giàu có của 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên - Ảnh 2
Hậu ly hôn, netizen trầm trồ trước độ giàu có của 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên - Ảnh 3
Nữ ca sĩ tạo dáng bên chiếc siêu xe chục tỷ đồng - Ảnh: Internet

Trước đó, ca sĩ Lệ Quyên từng chia sẻ căn biệt của cô có giá vô cùng đắt đỏ, chỉ riêng cổng nhà đã lên đến 3,6 tỷ đồng. Để hoàn thiện căn biệt thự, Lệ Quyên không chỉ đầu tư nhiều tiền của mà còn dành rất nhiều tâm huyết vào đó.

Hậu ly hôn, netizen trầm trồ trước độ giàu có của 'nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên - Ảnh 4
Căn nhà với nội thất lên đến 5 sao của cô nàng - Ảnh: Internet

Không chỉ có nhà tại Việt Nam, nữ ca sĩ còn sở hữu một căn biệt thự triệu đô tại nước ngoại. Cụ thể, không gian căn biệt thự rộng 400 m2, nằm tại Fountain Valley, quận Cam, tiểu bang California. Biệt thự được Lệ Quyên mua vào năm 2017 với mức giá hơn 1 triệu USD. Ngay sau khi ly hôn chồng là doanh nhân Đức Huy hồi tháng 9/2020, ca sĩ Lệ Quyên cũng mua một cơ ngơi hoành tráng với giá chục tỉ đồng.

Lệ Quyên là một nữ ca sĩ rất thành công với dòng nhạc nhẹ và trữ tình. Người đẹp sinh năm 1981 được mệnh danh là "nữ hoàng phòng trà" bởi hơn 15 năm ca hát, khán giả gặp cô chủ yếu ở phòng trà nhiều hơn sân khấu ca nhạc.

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'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu

Ở tuổi 41, ''Nữ hoàng phòng trà'' Lệ Quyên vẫn đang cho thấy sắc vóc đẹp miễn chê của mình.

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