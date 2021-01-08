Hậu ly hôn, Lệ Quyên lần đầu nhắc đến tình trẻ kém 12 tuổi nhưng thái độ lại khiến nhiều người bất ngờ

Trong buổi họp báo trước thềm concert riêng, nữ ca sĩ Lệ Quyên đã có những chia sẻ chân thành về sự nghiệp cũng như tình yêu.

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đã có mặt tại Hà Nội để tham gia buổi họp báo trước thềm concert riêng. Sau 1 năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Lệ Quyên đã quyết định “tái xuất giang hồ” bằng một show diễn được đầu tư quy mô với tên gọi “Người tình”. Giao lưu cùng truyền thông và khán giả, “nữ hoàng phòng trà” đã chia sẻ đôi điều về quan điểm sống của mình.

Nói về quan điểm trong tình yêu, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” cho biết bản thân sẽ cố gắng để giữ gìn hạnh phúc nhưng không níu kéo: “Có nhiều sự cố gắng khác nhau và tôi đã cố gắng vì tất cả những điều mình đã chọn lựa”.

Nữ ca sĩ Lệ Quyên chia sẻ về quan điểm tình yêu trong họp báo - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về việc mời Lâm Bảo Châu tham gia dự án âm nhạc lần này, Lệ Quyên thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng nghệ thuật cần phải đúng người đúng việc. Thái độ của nữ ca sĩ cho thấy cô không hề né tránh khi nhắc đến tình tin đồn và cũng khẳng định phong cách làm việc chuyên nghiệp của bản thân.

Tuy nhiên, ca sĩ Lệ Quyên cho biết ở thời điểm hiện tại, cô đang vô cùng hạnh phúc trong tình yêu và tình yêu chính là ánh sáng giúp cô vượt qua khoảng thời gian tăm tối. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng cho biết cô không bao giờ dùng chuyện tình cảm để PR tên tuổi: “Khán giả người ta tinh lắm. Không phải tự nhiên mọi người ủng hộ, yêu thương tôi và luôn ở bên tôi những lúc tôi cần một cách tích cực như vậy”.

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