Vừa công khai bạn gái kém 27 tuổi, chồng cũ Lệ Quyên khoe luôn biệt thự 'to đùng' mới tậu

Hậu trường 07/01/2021 15:08

Doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên khiến ai nấy trầm trồ khi công khai ảnh căn biệt thự mới đang hoàn thiện.

Hậu ly hôn, cuộc sống của Lệ Quyên và Đức Huy nhận được rất nhiều sự chú ý từ công chúng. Có thể thấy, cặp đôi nhanh chóng lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và bắt nhịp với mọi thứ rất tốt.

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Hậu ly hôn, Lệ Quyên tậu biệt thự mới vô cùng hoành tráng - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ vướng ồn ào tình cảm với người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Mới đây, doanh nhân Đức Huy khoe ảnh biệt thự lên trang cá nhân khiến công chúng choáng ngợp. Theo đó, đại gia 7x dẫn con trai đi xem nhà mới và dí dỏm viết: "Anh Bo đi xem nhà mới. Bo nói nhà này để con cưới vợ. Ba không mong muốn gì hơn việc thấy các con khôn lớn, trưởng thành và sống tốt với gia đình, có ích cho xã hội, gặp đuợc người xứng đáng yêu thương, tin tưởng để đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường con nhé".

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Biệt thự mới đang được hoàn thiện của chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh: Instagram

Nhìn bức ảnh chụp tổng thể từ bên ngoài, mọi người có thể thấy được độ hoành tráng. Biệt thự mới của chồng cũ Lệ Quyên có giá trị "không phải dạng vừa" và nằm trong khu nhà giàu.

Hiện tại, nơi này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Có thể thấy, doanh nhân Đức Huy đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và tiền bạc để xây dựng cơ ngơi bề thế này.

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Hậu ly hôn, Đức Huy tìm được tình yêu mới bên bạn gái kém 27 tuổi Cẩm Đan - Ảnh: Internet

Những ngày qua, Đức Huy gây xôn xao khi công khai hẹn hò với người đẹp Cẩm Đan. Cô nàng kém anh 27 tuổi và là gương mặt ấn tượng từng tham gia tranh tài tại Hoa hậu Việt Nam 2020.

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