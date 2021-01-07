Hé lộ nơi chôn cất tro cốt Vân Quang Long tại quê nhà, gia đình đang xây mộ phần

Ngày 29/12, thông tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ khiến làng giải trí chấn động. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, gia đình quyết định hỏa táng tại Mỹ và đưa tro cốt cố nghệ sĩ về nước an táng. Ngày 4/1 (giờ địa phương), bạn bè và gia đình cậu ruột đã làm lễ hỏa táng linh cữu ca sĩ Vân Quang long tại Mỹ.

Mới đây, một tài khoản mạng đã chia sẻ clip nơi đặt tro cốt của Vân Quang Long tại Việt Nam. Theo đó, gia đình đang xây mộ phần cho cố nghệ sĩ tại Đồng Tháp, cạnh nơi an nghỉ của ông bà nội.

Theo hình ảnh, mộ phần của cố ca sĩ đã xong phần nền cơ bản, sau khi tro cốt về đến sẽ đặt vào và hoàn thiện - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện tại đoạn clip này được lan truyền khắp các trang mạng. Mọi người không giấu được sự xúc động khi nhìn nơi an nghỉ cuối cùng của cựu thành viên nhóm 1088.

Vân Quang Long qua đời ở tuổi 41 để lại nỗi tiếc thương lớn cho mọi người - Ảnh: Internet

Vì dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp nên việc làm giấy tờ đưa tro cốt cố nghệ sĩ về nước gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng bằng tất cả tấm lòng và sự chung tay giúp đỡ của rất đông anh chị em đồng nghiệp, hi vọng tro cốt ca sĩ Vân Quang Long sẽ sớm về với gia đình.