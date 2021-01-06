Bị chồng cũ tố hỗn hào, đánh con vô cớ, vợ cũ Hoàng Anh đáp trả gay gắt: 'Anh cạn tàu thì em xin ráo máng'

Hậu trường 06/01/2021 17:55

Ngay sau khi chồng cũ lên tiếng, Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh quyết không im lặng mà lập tức đáp trả.

Ồn ào ly hôn giữa Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như gây xôn xao suốt thời gian qua. Sau chuỗi ngày im lặng, ít giờ trước, Hoàng Anh đã lên tiếng nói "tất tần tật" những góc khuất phía sau cuộc hôn nhân của mình. Anh nêu ra một loạt lý do ly hôn là vì Quỳnh Như hỗn hào, đánh con vô cớ, ghen tuông, không biết lo toan việc nhà...

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Hoàng Anh đưa ra lý do ly hôn Quỳnh Như - Ảnh: FB

Ngay khi bị chồng cũ tố, Quỳnh Như lập tức đáp trả. Vợ cũ Hoàng Anh gay gắt: "Sau 2 tháng, anh im lặng những tưởng anh sẽ viết điều gì đó đẹp và thơm như đúng hình ảnh một nam diễn viên hào nhoáng trên mặt báo sau tất cả những gì anh và bạn bè anh đã làm với mẹ của con anh. Anh cạn tàu thì em xin ráo máng. Đàn ông như anh không trượng phu thì đàn bà như em cũng thôi trượng nghĩa".

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Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi có 1 cô con gái chung kháu khỉnh - Ảnh: FB

Cô cho biết sẽ livestream nói rõ toàn bộ những điều mà Hoàng Anh đã tố và hẹn nam diễn viên đối mặt nói chuyện: "Nếu anh là đàn ông thì lên mặt đối mặt cùng những bằng chứng và những nhân chứng có pháp luật bảo hộ hẳn hoi. Hãy làm đàn ông một lần cho em nể anh nhé!". 

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Sau lời tố của chồng cũ, Quỳnh Như tuyên bố: 'Anh cạn tàu thì em xin ráo máng' - Ảnh: FB

Những vấn đề xoay quanh chuyện hôn nhân của Hoàng Anh và Quỳnh Như kéo dài khiến công chúng khá mệt mỏi. Mọi người hi vọng cặp đôi sớm tìm được tiếng nói chung và giải quyết mọi chuyện thật êm đẹp, tránh làm tổn thương con gái chung.

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