Thế nhưng ít giờ trước, diễn viên Hoàng Anh đã lên tiếng nói rõ về chuyện hôn nhân với vợ cũ Quỳnh Như. Trên Facebook cá nhân, anh đăng tải bài viết dài nói "tất tần tật" góc khuất phía sau cuộc hôn nhân của mình. Sở dĩ anh quyết định một lần nói hết là vì không muốn mọi chuyện đi quá xa và mong mọi người không tiếp tục hiểu sai về mình thêm nữa.

Chuyện ly hôn giữa Quỳnh Như và Hoàng Anh từng khiến dư luận xôn xao suốt những tháng qua. Tuy nhiên, trước vô số lời chỉ trích, tố đủ điều của vợ Việt kiều, nam diễn viên vẫn giữ im lặng.

Hoàng Anh viết: "Hoàng Anh xin xác nhận lần cuối cùng. Sự việc Hoàng Anh bỏ nhà ra đi lần này là do mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt từ lâu, đến lúc không thể hàn gắn được. Không có sự lôi kéo của người khác, không có chuyện Hoàng Anh bỏ vợ cũ để theo tình nhân mới".

Đây là lần đầu Hoàng Anh lên tiếng giải đáp những lời tố của Quỳnh Như. Nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" phủ nhận chuyện cưới vợ vì thẻ xanh. Anh cho biết vợ cũ từng bị sảy thai và anh quyết định làm đám cưới vì muốn bù đắp. Sau đó, vì thương vợ con một mình tại Mỹ nên nam diễn viên quyết định bỏ sự nghiệp để sang nước ngoài định cư.

Anh nêu ra hàng loạt lý do từ Quỳnh Như khiến gia đình đổ vỡ...

... và nhắn gửi đến vợ cũ - Ảnh: FB

Theo đó, anh nói rõ lý do hôn nhân đổ vỡ là vì Quỳnh Như ghen tuông vô cớ, đánh con vô cớ, hỗn hào với người lớn, không tôn trọng chồng...

Hơn thế, nam diễn viên cho biết mình từng phải thay vợ đi xin lỗi bạn bè cô vì bị mắng vốn vợ Hoàng Anh đi ra ngoài nhiều chuyện, nói xấu người khác. Anh từng góp ý bà xã nên dịu dàng, đằm thắm hơn... nhưng cô đều không quan tâm. Khi nói chuyện với chồng, cô cũng xưng hô mày tao, nhà cửa cũng không dọn dẹp. Hoàng Anh khẳng định mình phải chịu đựng hơn 2 năm qua.

Anh nhấn mạnh: "Từ ngày tôi bỏ nhà ra đi đến giờ em đã biết gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ chưa? Có ai thay tôi dọn dẹp đồ đạc bừa bộn của em dùm không? Em nấu được mấy món cho gia đình rồi? Hay em nghĩ chỉ kho nồi thịt kho thôi là đủ?".

Hoàng Anh kết hôn vào năm 2017, hiện có 1 cô con gái nhỏ - Ảnh: FB

Anh tiếp tục chia sẻ: "Em à! Những gì tôi nói đây em hãy suy nghĩ lại đi em. Khi tôi sang đây, tôi đã thay thế em để làm rất nhiều việc của một người vợ. Cùng lúc đó tôi phải thức đêm để đăng hình hàng hoá, trả lời khách, chốt đơn bán hàng online. Cũng chỉ để chia sẻ tiền nhà, tiền giữ trẻ của con mỗi tháng với em. Đi chợ mua thêm đồ ăn, sữa, tã cho con, giấy vệ sinh, kem đánh răng hay nước suối uống trong nhà có bao giờ tôi để nó thiếu hụt không?".

Hoàng Anh phủ nhận chuyện bỏ vợ con đi theo Thắm Bebe: "Nếu 2 tháng nay ra đi, Hoàng Anh ở cùng với Thắm Bebe thì mọi người hãy ném đá là người thứ ba làm cuộc hôn nhân Hoàng Anh tan vỡ. Nhưng Hoàng Anh ở một mình mà, không ở chung với ai hết".

Anh phủ nhận khi bị nói thiếu trách nhiệm với con gái - Ảnh: FB

Hoàng Anh cũng khẳng định không có chuyện anh đưa ra 3 điều kiện ly hôn là "không chia tài sản, không cấp dưỡng và không nuôi con". Anh cho biết: "Ba điều này hoàn toàn là bịa đặt. Chỉ muốn ly hôn thôi còn những chuyện khác là đang chờ toà phán xét việc thuận thảo 2 bên trong việc nuôi và trợ cấp cho con trong thời gian sắp tới".