Sau thời gian dài lâm bệnh, nhạc sĩ Lê Văn Chánh - ba ca sĩ Như Quỳnh đã trút hơi thở cuối cùng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Như Quỳnh đăng ảnh bên ba ruột kèm dòng chia sẻ đầy xót xa: "Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình...”. Được biết, ba của nữ ca sĩ là nhạc sĩ Lê Văn Chánh đã qua đời sau thời gian lâm trọng bệnh.

Như Quỳnh đau xót báo tin ba qua đời - Ảnh: FB

Lúc sinh thời, ông là người luôn động viên, ủng hộ con gái trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Sự ra đi của ba ruột để lại nỗi đau vô cùng lớn với nữ ca sĩ.

Dưới bài viết của Như Quỳnh, bạn bè và đồng nghiệp gửi lời chia buồn với nữ ca sĩ. Mọi người mong cô vượt qua nỗi đau để lo chu toàn hậu sự cho ông.

Trước đó, vào tháng 9/2018, mẹ Như Quỳnh qua đời. Sự ra đi của bà là nỗi mất mát lớn của nữ ca sĩ. Giờ đây, giọng ca hải ngoại lại mất người cha mà cô rất mực kính yêu.

Lúc ông lâm bệnh, ca sĩ Như Quỳnh luôn bên cạnh và cận kề chăm sóc chu đáo - Ảnh: Internet

2020 là một năm không may mắn và nhiều mất mát của ca sĩ Như Quỳnh. Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động nghệ thuật của cô bị ngưng trệ suốt thời gian dài.

Hơn thế, Như Quỳnh còn liên tiếp gặp nhiều tin buồn. Sau khi nghệ sĩ Chí Tài - người anh thân thiết nhiều năm vừa ra đi thì nhạc sĩ Lam Phương qua đời. Ông là người đã viết nhiều ca khúc giúp tiếng hát Như Quỳnh thăng hoa, đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước.

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