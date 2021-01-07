Bất chấp bị chỉ trích, Minh Luân vào tận Facebook vợ cũ Hoàng Anh nhắn nhủ điều 'ruột gan'

Là bạn của cả Hoàng Anh và Quỳnh Như, diễn viên Minh Luân cho biết không xen vào chuyện riêng tư của cả hai mà chỉ đưa ra lời khuyên.

Những vấn đề xoay quanh chuyện ly hôn của vợ chồng Hoàng Anh và Quỳnh Như khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài. 2 tháng sau khi vợ cũ tố đủ điều, mới đây nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" bất ngờ lên tiếng. Anh kể "tất tần tật" nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân của mình "gãy gánh giữa đường".

Sau 3 năm chung sống, cặp đôi chia tay khi có 1 con gái chung - Ảnh: FB

Sau động thái của Hoàng Anh, Quỳnh Như lập tức lên tiếng. Cô cho biết mình cũng sẽ "cạn tàu ráo máng" và nói rõ thời gian livestream chất vấn chồng cũ.

Vợ cũ Hoàng Anh lên tiếng: "Sau 2 tháng, anh im lặng những tưởng anh sẽ viết điều gì đó đẹp và thơm như đúng hình ảnh một nam diễn viên hào nhoáng trên mặt báo sau tất cả những gì anh và bạn bè anh đã làm với mẹ của con anh. Anh cạn tàu thì em xin ráo máng. Đàn ông như anh không trượng phu thì đàn bà như em cũng thôi trượng nghĩa".

Sau khi Hoàng Anh bỏ nhà ra đi, Quỳnh Như đang chăm sóc con gái - Ảnh: FB

Bài đăng của Quỳnh Như nhận về vô số bình luận trái chiều. Nhiều dân mạng vào động viên và ủng hộ cô nói ra hết mọi chuyện. Tuy nhiên trong số đó, không ít ý kiến khuyên vợ cũ Hoàng Anh nên bình tĩnh và giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng, không nên livestream và khiến mọi chuyện thêm ồn ào.

Trong đó, đáng chú ý nhất là chia sẻ của diễn viên Minh Luân: "Em làm vậy để được gì Như? Anh không có quyền xen vào chuyện riêng của 2 vợ chồng nhưng đã là bạn của 2 người, anh chỉ khuyên em nên dừng lại vì bé Nu... còn ai đúng, ai sai hồi sau phân giải. Chúc em và cháu luôn mạnh khoẻ".

Minh Luân lên tiếng khuyên Quỳnh Như nên dừng lại mọi chuyện vì con gái - Ảnh: FB

Dù biết sẽ bị chỉ trích nhưng Minh Luân vẫn quyết lên tiếng vì muốn cặp đôi nghĩ đến con gái chung. Ngoài ra, diễn viên Lê Khâm, Tý Linh... cũng khuyên Quỳnh Như hãy suy nghĩ lại và dừng việc công khai đấu tố chồng cũ trên mạng.

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