Hậu ly hôn, ‘cô Xuyến’ Về nhà đi con thừa nhận 'dao kéo' khi được hỏi vì sao 'trẻ không chấp nhận được'

Không những thế, Hoàng Yến cũng chẳng ngần ngại úp mở gì về vấn đề "nhan sắc khác lạ" của mình, cô tự tin khẳng định: “Yến mới đi pttm (phẫu thuật thẩm mĩ - PV) đấy, mọi người tin không? Đố mọi người biết Yến làm gì?...”.

Hậu ly hôn người chồng thứ tư, nữ diễn viên Hoàng Yến đã đăng tải những tấm ảnh tràn đầy sức sống, rạng rỡ khoe nhan sắc U50. Nếu như ai đã từng theo dõi “cô Xuyến” thường xuyên, thì sẽ thấy thời gian gần đây dường như vẻ đẹp ấy có chút khác lạ. “Dạo này nhiều người bảo Yến sao tự nhiên xinh rộ lên, trẻ không chấp nhận được. Thật ra thì không có gì tự nhiên đâu ạ”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên rạng rỡ khoe vòng 1 'căng đầy', dí dỏm đố vui khán giả xem mọi người có biết mình phẫu thuật thẩm mĩ chỗ nào không - Ảnh: FBNV

Cũng trong khoảng thời gian tưởng như sẽ “khủng hoảng” này thì nữ diễn viên vẫn thường xuyên cập nhật những hình ảnh bản thân để an ủi khán giả, người thân quen rằng đừng lo cho Hoàng Yến, cô nàng vẫn mạnh mẽ như ngày nào. “Yến vẫn ổn và đang rất hạnh phúc với những yêu thương xung quanh mình. Cảm ơn người vừa làm Yến cười toe toét thế này. Đời còn nhiều niềm vui lắm, Yến không dễ gục ngã bởi những đau thương đâu, bởi những điều đó chỉ khiến mình mạnh hơn mà thôi”, Hoàng Yến đăng tải.

Hậu li hôn, Hoàng Yến vẫn luôn lạc quan và vui vẻ - Ảnh: FBNV

Là một người thẳng thắn, hiện đại về tư duy, nữ diễn viên Hoàng Yến còn thường xuyên có những hoạt động thiện nguyện bên cạnh việc tham gia nghệ thuật. Mới đây, cô cũng phát hành MV Vui trong ánh đạo, thể hiện khả năng ca hát của bản thân. Ngoài ra, cô còn mở rộng công việc kinh doanh riêng.

Sau khi ly hôn, Hoàng Yến trở thành mẹ đơn thân của 3 người con Yến My (27 tuổi), Yến Minh (19 tuổi) và bé Mầm (3 tuổi). Trong đó, bé gái út là con chung của cô và chồng cũ Cao Thắng.

Hoàng Yến và người chồng thứ tư bên cạnh các con thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Trước đó, Hoàng Yến xác nhận chuyện đã ly hôn chồng thứ 4 tên Cao Thắng từ tháng 3/2020. Suốt một thời gian dài, cô không chia sẻ thông tin riêng tư, chỉ tới khi chồng cũ có những bài viết "tố cáo" vợ cũ, Hoàng Yến mới chính thức lên tiếng.