Hậu công khai, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu bị dân mạng soi 7749 ‘hint’ sống chung nhà

Qua những hình ảnh được cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng đặt nghi vấn Lệ Quyên và tình trẻ đang sống chung nhà.

Từ sau khi công khai hẹn hò, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ngày càng thoải mái hơn khi chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau đến người hâm mộ. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cặp đôi đã cùng ra Hà Nội đón năm mới. Thậm chí, cả hai còn chẳng ngại ngần diện đồ đôi xuống phố.

Hậu ly hôn Đức Huy, Lệ Quyên công khai hẹn hò tình trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh: IG

Cả hai dần thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trước công chúng - Ảnh: FB

Có thể nói, nhất cử nhất động của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu luôn ở trong tầm ngắm của netizen. Đặc biệt, khoảng thời gian gần đây, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra những chi tiết chứng minh cả hai đang sống chung nhà.

Cụ thể, ngày 20/2 vừa qua, Lệ Quyên đăng tải khoảnh khắc diện đồ ngủ gợi cảm trong phòng khách, phía sau là chiếc bàn ăn có 3 bình hoa lớn. Trước đó vài giờ, Lâm Bảo Châu cũng hào hứng cập nhật hình ảnh 3 bình hoa này lên trang Instagram cá nhân.

Cả hai cùng check-in chung một căn phòng - Ảnh: IG

Trước đó, Lệ Quyên và tình trẻ còn liên tục check-in tại thang máy và bãi đậu xe chung cư nhà “nữ hoàng phòng trà”. Điều dễ thấy nhất là những địa điểm check-in của cặp đôi đều có những chi tiết giống hệt nhau. Từ những bằng chứng này, người hâm mộ cho rằng cả hai đang sống chung nhà.

Dân mạng đặt nghi vấn cặp đôi đang sống chung nhà - Ảnh: IG

Dẫu vậy, tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cư dân mạng.

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