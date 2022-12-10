Hậu cạo đầu xuất gia, Đại Nghĩa tiếp tục 'chơi lớn' với mái tóc, diện mạo thay đổi xoành xoạch

Hậu trường 10/12/2022 13:37

Màn "tân trang" mái tóc của MC Đại Nghĩa nhận được nhiều sự chú ý sau thời gian xuất gia gieo duyên.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, MC Đại Nghĩa gây chú ý khi trở lại với hình ảnh mới sau một thời gian xuất gia gieo duyên. Cụ thể, nam MC đã quyết định nhuộm vàng mái tóc của mình, vẻ ngoại "cực cháy" khiến dân tình không khỏi bất ngờ. Đi kèm với hình ảnh mới, Đại Nghĩa viết: "Chào em, chàng trai Nhân mã".

Hậu cạo đầu xuất gia, Đại Nghĩa tiếp tục 'chơi lớn' với mái tóc, diện mạo thay đổi xoành xoạch - Ảnh 1
Hình ảnh mới của MC Đại Nghĩa

Khoảnh khắc trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Ngay bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã dành lời khen cho diện mạo mới này của Đại Nghĩa, đa số ý kiến đều cho rằng trông nam MC trẻ ra vài tuổi. 

- "Quá rực rỡ luôn anh ơi, tóc này hợp lắm anh ạ".

- "Cháy quá, nhìn trẻ ra vài tuổi anh ạ. Chúc anh luôn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ như này ạ".

- "Ôi, ai đây ạ, nhìn lạ quá anh ơi nhưng màu tóc này hợp với anh lắm ạ".

Cách đây ít lâu, Đại Nghĩa đã có 10 ngày thực hành khóa tu xuất gia gieo duyên tại một ngôi chùa ở Huế. Trong thời gian này, anh sẽ sống và sinh hoạt như một tu sĩ thực thụ. Sau khi trở về, Đại Nghĩa tiếp tục guồng công việc khi tham gia vào các chương trình hay sự kiện. Nhiều khán giả nhận thấy sau 10 ngày tu tập, có thể thấy Đại Nghĩa không thay đổi nhiều, có phần tươi tắn, sắc vóc hồng hào và tràn đầy năng lượng hơn trước.

Hậu cạo đầu xuất gia, Đại Nghĩa tiếp tục 'chơi lớn' với mái tóc, diện mạo thay đổi xoành xoạch - Ảnh 2
MC Đại Nghĩa vừa có chuyến xuất gia gieo duyên 10 ngày tại Huế. Nam nghệ sĩ từng cho biết bản thân anh từng mong muốn đi tu từ nhỏ. 

 

Hậu cạo đầu xuất gia, Đại Nghĩa tiếp tục 'chơi lớn' với mái tóc, diện mạo thay đổi xoành xoạch - Ảnh 3
Nam MC tràn đầy năng lượng trở lại công việc sau khóa tu.

Đại Nghĩa là một trong những MC nổi tiếng, đắt show. Ngoài công việc cầm mic, nam nghệ sĩ còn xuất hiện trên ghế nóng các cuộc thi, gameshow giải trí, sân khấu kịch...

Sở hữu khối tài sản "không phải vừa", song nam MC có cuộc sống khá giản dị. Anh thường xuyên đi làm từ thiện và đã ăn chay trường hướng Phật từ nhiều năm trước. Đại Nghĩa từng tiết lộ, việc ăn chay trường giúp anh không còn nóng tính, tinh thần cũng thoải mái, nhẹ nhàng hơn.

Hậu cạo đầu xuất gia, Đại Nghĩa tiếp tục 'chơi lớn' với mái tóc, diện mạo thay đổi xoành xoạch - Ảnh 4

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa là một nghệ sĩ Việt chiếm được cảm tình lớn của khán giả trong các hoạt động thiện nguyện. Ngoài tích cực làm việc trong giới giải trí, Đại Nghĩa thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn trên khắp các vùng miền đất nước. 

Hậu cạo đầu xuất gia, Đại Nghĩa tiếp tục 'chơi lớn' với mái tóc, diện mạo thay đổi xoành xoạch - Ảnh 5

Hậu cạo đầu xuất gia, Đại Nghĩa tiếp tục 'chơi lớn' với mái tóc, diện mạo thay đổi xoành xoạch - Ảnh 6

Đại Nghĩa vỡ òa vì được tổ chức sinh nhật bất ngờ tuổi 44, sự vắng mặt của "bạn trai tin đồn" khiến CĐM chú ý

Đại Nghĩa vỡ òa vì được tổ chức sinh nhật bất ngờ tuổi 44, sự vắng mặt của "bạn trai tin đồn" khiến CĐM chú ý

MC Đại Nghĩa đón tuổi mới bên dàn sao Việt, vỡ òa với buổi tiệc trang trí 500 bông sen. Tuy nhiên, "người tình tin đồn" của Đại Nghĩa lại hoàn toàn vắng bóng.

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