MC Đại Nghĩa phản hồi về vụ việc bị điện giật trên sân khấu trước khi xuất gia

Chính chủ viết tiêu đề tiêu đề: "25/10 vừa qua, trong chuyến bay ra Huế tặng quà cho bà con bị thiệt hại trong mùa bão lũ cùng một số anh em nghệ sĩ. Đang đứng phát biểu mà bị… điện giật. Vì trời mưa bão, lại không mang giày cao su nên Nghĩa và một số anh em trong đoàn quyết định bỏ giày đi chân đất luôn, và khi cái tay chạm cái micro thì bị giật một cái hú hồn".

Mới đây, một video được Đại Nghĩa đăng tải ghi lại khoảnh khắc khi anh đang mải mê nói chuyện với bà con trên sân khấu thì bất ngờ nhảy lên, thốt rằng anh bị điện giật. Sự cố này đã khiến cả hội trường nháo nhào, cười ồ lên và không nguy hiểm đến nam MC. Nam nghệ sĩ sau đó cũng đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin để tiếp tục thực hiện bài phát biểu của mình.

Chia sẻ với Dân Trí, MC Đại Nghĩa cho hay: "Sự việc xảy ra hồi tháng trước. Hôm đó trời mưa, nền sân khấu ẩm ướt. Lúc tôi vừa vươn tay cầm chiếc micro để phát biểu thì điện giật nhẹ. Tôi chỉ bất ngờ một chút thôi, không gặp sự cố nguy hiểm".

Đại Nghĩa cũng tỏ thái độ không thoải mái khi nhiều trang mạng lấy câu chuyện này ra đùa cợt, câu view. "Đây là sự cố nhỏ. Tôi chỉ bị giật mình rồi tiếp tục phát biểu. Không khí hội trường vui vẻ, chẳng có gì to tát, nặng nề. Không hiểu sao mọi người đồn thổi như vậy", Đại Nghĩa nói.

Trước đó chia sẻ với báo chí, MC Đại Nghĩa từng cho biết bản thân anh từng mong muốn đi tu từ nhỏ. Thế nhưng vì là con một trong nhà nên MC Đại Nghĩa chưa thể thực hiện điều này thời điểm đó.

Anh từng giãi bày về mong muốn đi tu: "Từ nhỏ tôi đã muốn đi tu. Khoảng năm lớp 12, chuẩn bị thi đại học, tôi đấu tranh nội tâm giữa hai con đường. Một là mình trở thành tu sĩ. Hai là mình trở thành nghệ sĩ. Nhưng tôi là con một trong nhà nên thời điểm đó, gia đình tôi có ý ngăn cản. Lúc đó, tôi ước ao có người anh hoặc người em thay thế trách nhiệm gia đình. Từ nhỏ, tôi đã nói với ba mẹ là muốn đi tu. Nhưng tôi cũng nghĩ ba mẹ sau này già yếu ai nuôi. Đó là sự giằng xé rất lớn".