Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường

Hậu trường 14/11/2022 19:46

Sau khóa tu gieo duyên kéo dài 10 ngày, MC Đại Nghĩa cho biết dù đã bắt đầu quay về với cuộc sống bình thường nhưng vẫn chưa thích nghi được.

Cách đây không lâu, Đại Nghĩa gây chú ý khi chia sẻ tường tận về hành trình đi tu gieo duyên 10 ngày tại chùa của mình. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng nam nghệ sĩ vẫn cảm thấy hạnh phúc và biết ơn bởi những điều mới mẻ mà anh đã được học trong thời gian ở tại đây. 

Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường - Ảnh 1
Đại Nghĩa trong bộ áo màu vàng đặc trưng của người tu hành, và xuống tóc khiến nhiều người bất ngờ (Ảnh: FB Đại Nghĩa)

Sau khóa tu gieo duyên kéo dài 10 ngày, MC Đại Nghĩa đã trở về với cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, dường như nam MC vẫn chưa quen dù đã bắt đầu quay về với guồng quay cuộc sống bình thường. Theo đó, đăng tải trên trang cá nhân, nam MC cho biết: “Đã là ngày thứ 9 từ khi trở lại với công việc. Thật sự vẫn chưa thể quen được. Tôi đang làm gì ở đây thế này ? Đó là câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu suốt những ngày qua”. 

Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường - Ảnh 2

Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường. (Ảnh: FB Đại Nghĩa Fanpage)

Ngay lập tức, bài viết của MC Đại Nghĩa đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Được biết, Đại Nghĩa đã có trải nghiệm khóa tu gieo duyên kéo dài 10 ngày tại chùa Huyền Không. Trong 10 ngày, MC Đại Nghĩa cùng các khóa sinh sinh hoạt truyền thống như một tu sĩ thực thụ, không sử dụng điện thoại di động, khép mình trong đời sống thiền môn... 

Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường - Ảnh 3
Sau khi kết thúc khóa tu và nam MC đã quay lại với cuộc sống đời thường. (Ảnh: FB Đại Nghĩa)

Đại Nghĩa chia sẻ về các công việc ở chùa: “Quét sân, sắp tọa cụ, sắp kinh, sắp xếp bàn ăn, bàn uống trà, quét dọn lau chùa, làm bếp rửa chén… và cả trăm ngàn thứ việc không tên và cũng không thể nhớ hết khi ở trong chùa…".

Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường - Ảnh 4
Đại Nghĩa thực hiện những công việc đơn giản, nhẹ nhàng trong khóa tu 10 ngày. (Ảnh: FB Đại Nghĩa)
Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường - Ảnh 5
Công việc mà Đại Nghĩa làm tại chùa không nhiều, chủ yếu là dọn dẹp, lau chùi hàng ngày. (Ảnh: FB Đại Nghĩa)

Bên cạnh đó, Đại Nghĩa cũng tiết lộ công việc mà mình làm tại chùa không nhiều nhưng trong khoảng thời gian ở đây, anh cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Đại Nghĩa tâm sự: "Cái thân có mệt một chút nhưng cái tâm lại nhẹ nhàng thơ thới, vậy là hạnh phúc rồi chứ nhỉ.” 

Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường - Ảnh 6

Sau khi trải qua 10 ngày đi tu, Đại Nghĩa tiết lộ bản thân không còn quen với cuộc sống bình thường - Ảnh 7
Đại Nghĩa chia sẻ đã có ước nguyện đi tu từ nhỏ. (Ảnh: FB Đại Nghĩa)

Theo MC Đại Nghĩa, mỗi người đều có lý do xuất gia gieo duyên nhưng đều tựu trung ở mong muốn được tu học, được sống cuộc đời của người tu sĩ. Trước đó, trong một chương trình, Đại Nghĩa cho biết anh có ước nguyện đi tu từ nhỏ nhưng vì là con một nên phải tạm gác lại mong muốn để chăm lo gia đình. Từ năm 2010, Đại Nghĩa chuyển sang ăn chay trường đến tận bây giờ. Về đời tư, nam MC đến nay vẫn độc thân và chăm chỉ làm công tác thiện nguyện.

MC Đại Nghĩa lần đầu chia sẻ tường tận về chuỗi ngày tu tập tại chùa: 'cả trăm ngàn thứ việc để làm, dù mệt nhưng rất an vui'

MC Đại Nghĩa lần đầu chia sẻ tường tận về chuỗi ngày tu tập tại chùa: 'cả trăm ngàn thứ việc để làm, dù mệt nhưng rất an vui'

Trong chuỗi ngày tu tập tại chùa, Đại Nghĩa cho biết dù làm rất nhiều việc, kể cả những việc chưa từng làm bao giờ nhưng nam MC không thấy khổ cực mà ngược lại rất an vui, tâm nhẹ nhàng, hạnh phúc.

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Từ khóa:   Đại Nghĩa MC Đại Nghĩa MC Đại Nghĩa đi tu

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