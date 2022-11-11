MC Đại Nghĩa lần đầu chia sẻ tường tận về chuỗi ngày tu tập tại chùa: 'cả trăm ngàn thứ việc để làm, dù mệt nhưng rất an vui'

Cuối tháng 10 vừa qua, những hình ảnh MC Đại Nghĩa cạo đầu, mặc trang phục như các sư thầy đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Được biết, MC Đại Nghĩa đã xuống tóc để tham gia khóa tu Xuất gia gieo duyên lần thứ 14 tại chùa Huyền Không (Huế) trong một thời gian ngắn.

Cho đến mới đây, Đại Nghĩa mới lần đầu chia sẻ với khán giả về những ngày tu hành của mình. Chiều 10/11, nam MC đã có bài đăng trên trang cá nhân chia sẻ tường tận về những công việc đã làm trong khóa tu ngắn hạn vừa qua. Bài viết nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý từ khán giả.

Cụ thể, nam nghệ sĩ đã liệt kê chi tiết các công việc phải làm. Tại chùa cũng có phân chia các khóa sinh thành các tổ, mỗi người sẽ có những công việc cụ thể. Dù có hàng trăm công việc "không tên và không thể nhớ hết khi ở trong chùa", từ nặng đến nhẹ nhưng ai cũng hăng say lao động và không hề tị nạnh. Dù mệt nhưng Đại Nghĩa không cảm thấy khổ cực, ngược lại còn an vui.

"Chắc hẳn cũng có người ở nhà chưa từng làm qua những việc này, nhưng vào đây mọi người làm được hết. Ai chưa từng làm thì sẽ có cơ hội để làm, chỉ cần mình đừng ngại khó, ngại khổ. Những lần trước lên chùa ở vài ngày, vừa nghỉ ngơi vừa làm công quả, mình cũng đã từng đóng cọc, đổ xi măng, lót gạch sàn, xúc đất, vét bùn, kéo xe..., những việc mà đó giờ ngay cả khi đóng phim mình cũng chưa từng làm qua.

Vậy mà rồi mình lại làm được hết. Có người hỏi, có người lo mình khổ mình cực, nhưng ngược lại mình lại cảm thấy rất an vui. Cái thân có mệt một chút nhưng cái tâm lại nhẹ nhàng thơ thới, vậy là hạnh phúc rồi chứ nhỉ".

Bài đăng của MC Đại Nghĩa chia sẻ về khóa tu ngắn hạn của mình.

Đại Nghĩa dành nhiều thời gian để tu tập và làm công đức.

Đại Nghĩa là một nghệ sĩ Việt nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả khi là một trong những thế hệ diễn viên gạo cội ở lĩnh vực phim ảnh và kịch nói với các tác phẩm nổi tiếng như Cô dâu đại chiến, Ở rể, Thần tiên cũng nổi điên,... Bên cạnh đó, anh còn là MC của các chương trình Gương mặt thân quen, Giọng ải giọng ai,...

Không chỉ vậy, Đại Nghĩa còn nổi tiếng trong việc làm thiện nguyện, ăn chay trường hướng Phật. Nam nghệ sĩ được nhiều mọi người quý mến khi thường xuyên đến những vùng sâu xa, hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.