Mới cạo đầu xuất gia chưa đầy 1 tháng, Đại Nghĩa xuất hiện với mái tóc dày được tạo kiểu hẳn hoi khiến fan ngơ ngác

Trở về sau chuyến xuất gia, vì đã cạo đầu nên để tiếp tục công việc nghệ thuật thường ngày, nam MC thường đội nón rộng vành để che khéo diện mạo mới của mình.

Cách đây 1 tháng, mạng xã hội bất ngờ trước hình ảnh MC Đại Nghĩa xuống tóc, diện trang phục như các sư thầy tại một ngôi chùa ở Huế để tham gia khóa xuất gia gieo duyên ngắn hạn.

Thế nhưng, mới đây, diện mạo mới của Đại Nghĩa lại lần nữa gây chú ý đến cộng đồng mạng. Theo đó, mới mấy ngày trước, người hâm mộ còn thấy nam MC còn xuất hiện với mái tóc vẫn còn ngắn cũn thì mới đây trên trang cá nhân, Đại Nghĩa đã tự tin khoe mái tóc dài bồng bềnh, còn được tạo kiểu sành điệu.

MC Đại Nghĩa xuất hiện với mái tóc mới.

Được biết nam MC có mặt tại Vĩnh Long để tham gia một sự kiện, đính kèm với hình ảnh, nam MC dí dỏm: "Mái tóc nhìn thật trân ha".

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, dân tình không khỏi ngỡ ngàng thắc mắc vì sao tóc nam MC lại nhanh dài đến thế trong khi chưa đầy1 tháng trước vừa xuất gia. Trả lời khán giả, Đại Nghĩa hài hước: "Chợ Bến Thành có nhiều kiểu bí kíp này lắm em". Trước sự dí dỏm của MC Đại Nghĩa nhiều cư dân mạng phải bật cười thích thú.

Cư dân mạng không khỏi thắc mắc về mái tóc mới của Đại Nghĩa.

Có thể thấy, sau thời gian ngắn tu tập, sắc vóc của nam MC vẫn rất rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Dù thoải mái chia sẻ về công việc nhưng Đại Nghĩa từ chối trả lời khi được đề cập đến chuyến tu tập xuất gia gieo duyên vừa qua. Bởi theo Đại Nghĩa, nó không thuộc về công việc và là vấn đề riêng tư nên bản thân rất ngại chia sẻ trên truyền thông đại chúng.

MC Đại Nghĩa sinh năm 1978, là cư sĩ tại gia nhiều năm nay. Ngoài vai trò là một MC, Đại Nghĩa còn được biết đến là diễn viên hoặc thường xuyên xuất hiện trên ghế nóng các cuộc thi, gameshow giải trí hay các sân khấu kịch. Được biết, anh ăn chay trường 12 năm nay và thường xuyên dành tiền làm từ thiện. Cuộc sống của MC xoay quanh các hoạt động thiện nguyện trên khắp đất nước.