MC Đại Nghĩa từng gặp một sự cố nhớ đời trước khi tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên?

Hậu trường 29/11/2022 08:29

Thời gian gần đây, MC Đại Nghĩa gây chú ý với hình ảnh cạo đầu, xuất gia khi tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa. Tuy nhiên, trước đó, nam MC đã từng gặp một sự cố nhớ đời.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc MC Đại Nghĩa gặp sự cố bất ngờ trên sân khấu. Cụ thể, khi đang đứng trên bục say mê nói chuyện với bà con, nam MC bất ngờ nhảy lên, thốt rằng bị điện giật.

MC Đại Nghĩa từng gặp một sự cố nhớ đời trước khi tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên? - Ảnh 1
MC Đại Nghĩa gặp sự cố điện giật khi đang phát biểu trên sân khấu - Ảnh: Internet

Sự cố này đã khiến cả hội trường nháo nhào, cười ồ lên và không nguy hiểm đến nam MC. Anh chàng sau đó cũng đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin để tiếp tục thực hiện bài phát biểu của mình.

Thời gian gần đây, MC Đại Nghĩa gây chú ý với hình ảnh cạo đầu, xuất gia. Được biết, sau chuyến thiện nguyện miền Trung, nam MC đã tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa Huyền Không ở thành phố Huế.

MC Đại Nghĩa từng gặp một sự cố nhớ đời trước khi tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên? - Ảnh 2

MC Đại Nghĩa từng gặp một sự cố nhớ đời trước khi tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên? - Ảnh 3
Đại Nghĩa đã tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa - Ảnh: Internet

Kết thúc khóa tu, MC Đại Nghĩa có chia sẻ xúc động trước các sư thầy và những khóa sinh còn lại: "Đây là giây phút mà con cảm thấy có được cuộc sống an lạc. Con đã học những điều hay từ các thầy, các bạn đồng tu đã cùng sinh hoạt với nhau trong suốt những ngày vừa qua. Sau khi bước chân ra khỏi nơi đây và trở về cuộc sống bình thường, chắc chắn con sẽ có những lo lắng, bộn bề. Thế nhưng sau này dù có như thế nào, chúng ta cũng đừng quên rằng mình đã có những giây phút như thế này".

 

MC Đại Nghĩa từng gặp một sự cố nhớ đời trước khi tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên? - Ảnh 4
MC Đại Nghĩa thường khoe những món chay mình tự làm - Ảnh: Internet

Được biết, MC Đại Nghĩa từng ý định xuất gia làm tăng sĩ nhưng không đủ duyên nên chỉ làm cư sĩ tại gia. Cụ thể, năm 18 tuổi, anh phải chọn lựa hai con đường tu sĩ và nghệ sĩ. Vì là con một, anh chọn gác lại dự định ban đầu của mình. Đời thường, Đại Nghĩa sống giản dị, ăn chay trường 12 năm nay. Trên trang cá nhân, nam MC thường khoe những món chay ngon tự làm, thỉnh thoảng chia sẻ các công thức món chay.

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