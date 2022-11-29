MC Đại Nghĩa từng gặp một sự cố nhớ đời trước khi tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên?

Sự cố này đã khiến cả hội trường nháo nhào, cười ồ lên và không nguy hiểm đến nam MC. Anh chàng sau đó cũng đã nhanh chóng lấy lại sự tự tin để tiếp tục thực hiện bài phát biểu của mình.

Đại Nghĩa đã tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên tại chùa - Ảnh: Internet

Kết thúc khóa tu, MC Đại Nghĩa có chia sẻ xúc động trước các sư thầy và những khóa sinh còn lại: "Đây là giây phút mà con cảm thấy có được cuộc sống an lạc. Con đã học những điều hay từ các thầy, các bạn đồng tu đã cùng sinh hoạt với nhau trong suốt những ngày vừa qua. Sau khi bước chân ra khỏi nơi đây và trở về cuộc sống bình thường, chắc chắn con sẽ có những lo lắng, bộn bề. Thế nhưng sau này dù có như thế nào, chúng ta cũng đừng quên rằng mình đã có những giây phút như thế này".

MC Đại Nghĩa thường khoe những món chay mình tự làm - Ảnh: Internet

Được biết, MC Đại Nghĩa từng ý định xuất gia làm tăng sĩ nhưng không đủ duyên nên chỉ làm cư sĩ tại gia. Cụ thể, năm 18 tuổi, anh phải chọn lựa hai con đường tu sĩ và nghệ sĩ. Vì là con một, anh chọn gác lại dự định ban đầu của mình. Đời thường, Đại Nghĩa sống giản dị, ăn chay trường 12 năm nay. Trên trang cá nhân, nam MC thường khoe những món chay ngon tự làm, thỉnh thoảng chia sẻ các công thức món chay.