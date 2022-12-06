Đại Nghĩa vỡ òa vì được tổ chức sinh nhật bất ngờ tuổi 44, sự vắng mặt của "bạn trai tin đồn" khiến CĐM chú ý

Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa đã chia sẻ hình ảnh anh được nhiều sao Việt như Puka, Duy Khánh, Huỳnh Lập... đánh úp tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ mừng nam MC bước sang tuổi mới. Theo đó, Nam MC cho biết trong ngày đón tuổi 44, anh có đến 3 tiệc sinh nhật bất ngờ mà các đồng nghiệp đã chuẩn bị.

Đại Nghĩa hạnh phúc chia sẻ: "Tối qua nhắn rủ vài người em thân thiết ra ăn bữa tối thôi vậy mà báo bận gần hết, chỉ có 3 anh em ngồi nhâm nhi hàn huyên tâm sự. Đang kể chuyện say mê thì bỗng đâu một đoàn đông đủ mặt từ dưới cầu thang đi lên tay cầm bánh, tay cầm bong bóng túa vào ca hát véo von. Hoá ra cả một cái hội kín ủ mưu từ bao giờ và làm cho mình bất ngờ. Vui không thể tả, đó là trận thứ nhất. Cám ơn các em đã cho anh cảm giác ấm áp mà anh đã không nghĩ tới. Những kẻ âm mưu đó là ai thì không nói ra mọi người nhìn cũng biết là ai đấy".

Đại Nghĩa cũng cho biết thêm, năm nay anh bị đánh úp 3 lần. Lần đầu với hội của Puka, tiếp đến là những học trò của anh, sau đó là những anh em thân thiết cùng mẹ của anh và ca sĩ Nhật Kim Anh. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là "bạn trai tin đồn" của Đại Nghĩa lại hoàn toàn vắng bóng trong 3 buổi tiệc sinh nhật của nam MC.

Đại Nghĩa và buổi tiệc sinh nhật bất ngờ với học trò. (Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa)

Tuy nhiên khán giả nhận ra rằng cả 3 buổi tiệc sinh nhật của Đại Nghĩa đều vắng bóng Võ Tấn Phát. Trước đây, "bạn trai tin đồn" luôn đồng hành và có mặt trong tất cả các sự kiện của nam MC. Nhưng hiện tại, ngày sinh nhật của nam MC cũng thiếu vắng "tình tin đồn" nên khán giả càng nghi ngờ cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

Đại Nghĩa và "bạn trai tin đồn" trước đây thường xuyên xuất hiện cạnh nhau. (Ảnh: FB Bùi Đại Nghĩa)

Thời gian gần đây, Đại Nghĩa rất hiếm khi xuất hiện cùng "bạn trai tin đồn". Thay vào đó, nam MC dành trọn thời gian cho công việc, đi làm từ thiện và tập trung vào việc tu hành hướng Phật. Cách đây không lâu, MC Đại Nghĩa còn khiến khán giả bất ngờ khi xuống tóc và tham gia khóa tu gieo duyên 10 ngày tại một ngôi chùa ở Huế.