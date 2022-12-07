Từ khi mắc bệnh, Hari Won suy sụp vì công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nữ ca sĩ stress, thường xuyên đăng ảnh với tâm trạng buồn bã trên mạng xã hội. Sau khi lấy lại tinh thần, giọng ca Hương đêm bay xa hiện tích cực điều trị và thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý.

Tháng 8/2022, Hari Won thông báo mắc bệnh gây liệt mặt trái. Thời gian qua, nữ ca sĩ gặp khó khăn với biểu cảm cơ mặt, không thể cười tươi khi ghi hình. Giọng ca Anh cứ đi đi được chẩn đoán bị “liệt bell trái" (liệt dây thần kinh mặt). Cô tiết lộ: “Dây thần kinh bên trái của mình yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân của bệnh này có thể là do cơ thể bị stress nhiều, thiếu ngủ”.

Trước đó, trong buổi ra mắt sản phẩm mới, Hari Won chia sẻ về tình hình bệnh liệt mặt trái: "Tôi vẫn đang điều trị, hôm qua vừa đi châm cứu và tôi phải điều trị ít nhất 3 tháng nữa. Tôi buồn hay khóc cũng không thay đổi được, nên cứ cố gắng tích cực, vượt qua bệnh.

Mới đây, Hari Won tiếp tục có bài đăng liên quan tới sức khỏe , thu hút sự quan tâm. Khoe ảnh ngồi chờ tới lượt thăm khám, bà xã Trấn Thành bày tỏ sự ngán ngẩm. "Đi bệnh viện riết, giờ vô cảm xúc", Hari Won than thở. Người hâm mộ mong cô mạnh mẽ để vượt qua bệnh tật.

Hồi phục một phần nhưng tôi thấy chưa hoàn toàn, khoảng 90% thôi. Cơ mặt của tôi vẫn còn thấy khó chịu khi cười tươi. Tôi rất mong đến ngày tôi dễ chịu khi cười, bởi người Việt Nam hay nói '1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ' mà", nữ ca sĩ tâm sự.

Từ khi phát hiện bệnh tình, Hari Won đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc kết hợp làm việc và chữa trị căn bệnh liệt cơ mặt. Cô khoe ảnh tập thể dục với vóc dáng thon gọn và cho biết cơ mặt bên trái của cô cũng có tín hiệu khả quan, không còn mất kiểm soát như trước.

Mặc dù bệnh tình đã tiến triển khả quan, nhưng Hari Won vẫn thường xuyên vào viện để châm cứu và theo dõi. Ảnh: FBNV

Vì lịch công việc dày đặc, Trấn Thành không thể sang Hàn Quốc chữa trị cùng vợ. Tuy nhiên, anh chia sẻ rất thương vợ, cảm thấy có lỗi khi không thể ở bên vợ trong giai đoạn điều trị bệnh. Anh cũng tự hào vì Hari Won luôn mạnh mẽ, dũng cảm vượt qua khó khăn và vẫn dành nhiều thời gian để làm việc.

Hồi tháng 11/2020, trong chương trình Chị em chúng mình, Hari Won tiết lộ cô chưa thể sinh con vì căn bệnh ung thư cổ tử cung chưa chấm dứt hoàn toàn, có nguy cơ tái phát. Người đẹp phát hiện bị ung thư cuối năm 2012, đã trải qua hai lần phẫu thuật. "Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh", cô từng nói.

Hari Won sinh năm 1985, là người Hàn Quốc gốc Việt. Cô được khán giả biết đến từ khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2013, sau đó vào showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ. Cô kết hôn với Trấn Thành cuối năm 2016, sau sáu tháng yêu.