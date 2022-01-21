Hà Hồ tung câu chốt hạ kết thúc drama bị nhân viên Dior tỏ thái độ, mọi việc được giải quyết êm đẹp

Vướng vào lùm xùm bị nhân viên thương hiệu nổi tiếng tỏ thái độ khi đi mua sắm, mới đây Hồ Ngọc Hà đã đăng status dài để kết thúc mọi việc trong êm đẹp.

Trải nghiệm mua sắm tệ hại là điều mà không ai muốn gặp phải, thế nhưng “Nữ hoàng giải trí” Hà Hồ cũng không phải ngoại lệ khi vướng thị phi gần đây. Shopping đồ hiệu đắt tiền nhưng Hà Hồ cũng dính drama khi bị quản lý ở một cửa hàng Dior tại Thành phố Hồ Chí Minh tỏ thái độ “lồi lõm”. Hà Hồ có trải nghiệm mua sắm cực tệ khi bị nhân viên thương hiệu nổi tiếng tỏ thái độ "lồi lõm" Mọi chuyện bắt nguồn từ việc "Nữ hoàng giải trí" đi mua sắm cùng bạn và đã có 1 trải nghiệm tệ đến mức cô thốt lên: "Thái độ lồi lõm của quản lý giết chết sự yêu thích của mình với thương hiệu".

Nữ ca sĩ đăng đàn bức xúc tỏ rõ sự bất bình của mình với thương hiệu Dior Từ trải nghiệm mua sắm không mấy vui vẻ này của nữ ca sĩ, netizen cũng mở ra cuộc "khẩu chiến" về cách các nhãn hàng, cửa hiệu tiếp đãi khách hàng khi đến xem và mua sản phẩm. Nếu bạn là một khách hàng ăn mặc chỉn chu, sành điệu, có gu thời trang “sành sỏi” hay chỉ là một người giản dị đi vào cửa hàng để ngắm nghía sản phẩm thì có thể bạn sẽ được đối xử theo những cách khác nhau. Chính vì thế mà câu chuyện của Hà Hồ thu hút được không ít sự chú ý của cư dân mạng, nhất là giới mộ điệu. Là tay chơi hàng hiệu nức tiếng, Hà Hồ luôn có gu thời trang tinh tế Giữa lúc vụ drama này còn đang gây tranh cãi, sáng ngày 21/1, Hà Hồ đã chính thức lên tiếng chốt hạ. "Nữ hoàng giải trí" gửi lời xin lỗi vì để câu chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến khán giả trong mấy ngày qua. Nói về lý do hiếm hoi lên tiếng "phốt" thương hiệu, Hà Hồ thẳng thắn: "Những khách hàng khi bỏ tiền ra mua 1 món đồ mình thích và có giá trị thì các bạn hay mình xứng đáng được đối xử tử tế và vui vẻ. Vậy thôi".

Hồ Ngọc Hà đăng story dài để kết thúc drama gây xôn xao Sau khi đăng đàn cực căng tỏ rõ quan điểm của mình, dù là với thương hiệu cao cấp, bà xã Kim Lý cho biết cô đã nhận được lời xin lỗi từ đại diện của phía Dior. Là tay chơi đồ hiệu không kém bất kỳ ai trong giới showbiz cô cũng mong không một khách hàng nào phải chịu sự phân biệt đối xử hay thái độ không tôn trọng khách hàng từ phía nhân viên cửa hàng. Bà xã Kim Lý tung câu chốt hạ mong mọi người không đào sâu thêm Kết thúc drama trong êm đẹp, bà mẹ ba con tung câu chốt hạ: “Nhãn hàng cũng đã đại diện xin lỗi nên chúng ta không nên bàn sâu thêm nhé! Chúc mọi người một ngày thật vui!”. Hy vọng, sau sự việc này, phía Dior sẽ chấn chỉnh bộ máy nhân viên để cải thiện chất lượng dịch vụ, hạn chế những thị phi ảnh hưởng tới thương hiệu danh giá.

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