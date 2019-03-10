Hà Hồ lại gây tranh cãi với trang phục hở bạo trên sân khấu

Hậu trường 10/03/2019 21:14

Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt ảnh trong buổi biểu diễn mới đây khiến nhiều người tranh cãi về bộ trang phục gợi cảm quá mức.

Cách đây ít phút, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh khoe 3 vòng bốc lửa trong trang phục hở bạo. Người đẹp diện bộ đồ màu da phối cùng phụ kiện cắt xẻ từ trên xuống dưới để lộ vóc dáng sexy vô cùng.

Ngay lập tức, những bức ảnh của Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm rất lớn trên cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen cho vóc dáng sexy của bà mẹ một con thì cũng không ít người khuyên Hồ Ngọc Hà nên kín đáo hơn khi lên sân khấu. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng giọng ca “Cả một trời thương nhớ” là một trong những ca sĩ đẹp và quyến rũ nhất làng giải trí tại thời điểm này. 

Hà Hồ lại gây tranh cãi với trang phục hở bạo trên sân khấu - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà khoe vóc dáng bốc lửa trên sân khấu khiến nhiều người ngẩn ngơ - Ảnh: FBNV
Hà Hồ lại gây tranh cãi với trang phục hở bạo trên sân khấu - Ảnh 2
Hà Hồ lại gây tranh cãi với trang phục hở bạo trên sân khấu - Ảnh 3
'Nữ hoàng giải trí' khoe đôi chân dài miên man cùng nhan sắc thách thức thời gian - Ảnh: FBNV
Hà Hồ lại gây tranh cãi với trang phục hở bạo trên sân khấu - Ảnh 4
Hà Hồ không ngại trình diễn những động tác khó và nguy hiểm - Ảnh: FBNV
Hà Hồ lại gây tranh cãi với trang phục hở bạo trên sân khấu - Ảnh 5
Hà Hồ lại gây tranh cãi với trang phục hở bạo trên sân khấu - Ảnh 6
Không ai có thể phủ nhận rằng Hồ Ngọc Hà là một trong những ca sĩ gợi cảm nhất showbiz - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà dù liên tục bị đồn là sao xẹt, sao hết thời nhưng vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trước những bình luận ác ý của khán giả, bạn gái Kim Lý cho biết sẽ dùng chính sự thành công của mình để đáp trả. 

Quả đúng như vậy, thời gian qua Hồ Ngọc Hà đã thể hiện bản lĩnh của một “Nữ hoàng giải trí” khi liên tục gặt hái nhiều thành công trên con đường âm nhạc lẫn kinh doanh. 

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Không chỉ nhận được bức thư tay ngọt ngào từ con trai Subeo mà Hồ Ngọc Hà còn nhận được quà từ Kim Lý và bố ruột.

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