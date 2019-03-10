Cách đây ít phút, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh khoe 3 vòng bốc lửa trong trang phục hở bạo. Người đẹp diện bộ đồ màu da phối cùng phụ kiện cắt xẻ từ trên xuống dưới để lộ vóc dáng sexy vô cùng.

Ngay lập tức, những bức ảnh của Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm rất lớn trên cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen cho vóc dáng sexy của bà mẹ một con thì cũng không ít người khuyên Hồ Ngọc Hà nên kín đáo hơn khi lên sân khấu. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng giọng ca “Cả một trời thương nhớ” là một trong những ca sĩ đẹp và quyến rũ nhất làng giải trí tại thời điểm này.