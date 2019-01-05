Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV

Trở về sau chuyến du lịch châu Âu, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trong hậu trường quay MV mới.
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Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có chuyến du lịch châu Âu đáng nhớ cùng gia đình giọng ca Cả một trời thương nhớ. Sau khi trở về, Hồ Ngọc Hà đã tung MV mới có tên MV Live Beyond - Hạnh phúc là đây ngay đúng dịp đầu xuân 2019. Bên cạnh chất giọng ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà cùng sự đầu tư tốn kém trong MV thì những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi "phim giả tình thật" Hà Hồ - Kim Lý cũng đốn tim người xem.
Mới đây, "Nữ hoàng giải trí" cũng tung thêm loạt ảnh hậu trường cực đáng yêu khi thực hiện MV này. Vì là người yêu của nhau nên Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chăm sóc nhau rất chu đáo ở hậu trường. Thi thoảng, Hà Hồ còn thoải mái véo mũi Kim Lý hoặc nằm vào lòng bạn trai cực tình cảm.
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu hẹn hò từ sau khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Sau một năm bên nhau, cặp đôi nhiều lần dính nghi án chia tay nhưng dường như tất cả chỉ là tin đồn. Mới đây, gia đình Hồ Ngọc Hà cũng đã có dịp sang Thụy Điển và gặp gỡ gia đình Kim Lý. Họ đã dùng bữa cơm thân mật và chụp khá nhiều ảnh chung. Nhiều khán giả hy vọng, vài tháng tới cặp đôi sẽ chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ.