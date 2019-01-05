Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV

Trở về sau chuyến du lịch châu Âu, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trong hậu trường quay MV mới.

Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có chuyến du lịch châu Âu đáng nhớ cùng gia đình giọng ca Cả một trời thương nhớ. Sau khi trở về, Hồ Ngọc Hà đã tung MV mới có tên MV Live Beyond - Hạnh phúc là đây ngay đúng dịp đầu xuân 2019. Bên cạnh chất giọng ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà cùng sự đầu tư tốn kém trong MV thì những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi "phim giả tình thật" Hà Hồ - Kim Lý cũng đốn tim người xem.

Mới đây, "Nữ hoàng giải trí" cũng tung thêm loạt ảnh hậu trường cực đáng yêu khi thực hiện MV này. Vì là người yêu của nhau nên Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chăm sóc nhau rất chu đáo ở hậu trường. Thi thoảng, Hà Hồ còn thoải mái véo mũi Kim Lý hoặc nằm vào lòng bạn trai cực tình cảm.

Hà Hồ tình cảm véo mũi Kim Lý trong hậu trường quay MV mới - Ảnh: Internet

'Nữ hoàng giải trí' mặc gợi cảm lả lơi bên người yêu điển trai - Ảnh: Internet

Từ ngày yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà không còn phải tốn tiền thuê diễn viên đóng MV nữa - Ảnh: Internet

Nhiều người mong Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sớm về chung nhà - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu hẹn hò từ sau khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Sau một năm bên nhau, cặp đôi nhiều lần dính nghi án chia tay nhưng dường như tất cả chỉ là tin đồn. Mới đây, gia đình Hồ Ngọc Hà cũng đã có dịp sang Thụy Điển và gặp gỡ gia đình Kim Lý. Họ đã dùng bữa cơm thân mật và chụp khá nhiều ảnh chung. Nhiều khán giả hy vọng, vài tháng tới cặp đôi sẽ chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Xem MV mới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, fan phải thốt lên: "Lấy chồng đi chị ơi" Những cảnh quay tình tứ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong sản phẩm mở màn 2019 một lần nữa khiến fan của "nữ hoàng giải trí" mong cô sớm có 1 đám cưới như những bộ phim ngôn tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-ho-la-loi-tinh-cam-cham-soc-kim-ly-trong-hau-truong-quay-mv-310505.html