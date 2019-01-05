Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV

Hậu trường 05/01/2019 16:58

Trở về sau chuyến du lịch châu Âu, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã chia sẻ khoảnh khắc tình cảm trong hậu trường quay MV mới.

Thời gian qua, Hồ Ngọc HàKim Lý đã có chuyến du lịch châu Âu đáng nhớ cùng gia đình giọng ca Cả một trời thương nhớ. Sau khi trở về, Hồ Ngọc Hà đã tung MV mới có tên MV Live Beyond - Hạnh phúc là đây ngay đúng dịp đầu xuân 2019. Bên cạnh chất giọng ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà cùng sự đầu tư tốn kém trong MV thì những khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi "phim giả tình thật" Hà Hồ - Kim Lý cũng đốn tim người xem.

Mới đây, "Nữ hoàng giải trí" cũng tung thêm loạt ảnh hậu trường cực đáng yêu khi thực hiện MV này. Vì là người yêu của nhau nên Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chăm sóc nhau rất chu đáo ở hậu trường. Thi thoảng, Hà Hồ còn thoải mái véo mũi Kim Lý hoặc nằm vào lòng bạn trai cực tình cảm. 

Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV - Ảnh 1
Hà Hồ tình cảm véo mũi Kim Lý trong hậu trường quay MV mới - Ảnh: Internet
Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV - Ảnh 2
'Nữ hoàng giải trí' mặc gợi cảm lả lơi bên người yêu điển trai - Ảnh: Internet
Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV - Ảnh 3
Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV - Ảnh 4
Từ ngày yêu Kim Lý, Hồ Ngọc Hà không còn phải tốn tiền thuê diễn viên đóng MV nữa - Ảnh: Internet
Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV - Ảnh 5
Hà Hồ lả lơi, tình cảm chăm sóc Kim Lý trong hậu trường quay MV - Ảnh 6
Nhiều người mong Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sớm về chung nhà - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu hẹn hò từ sau khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Sau một năm bên nhau, cặp đôi nhiều lần dính nghi án chia tay nhưng dường như tất cả chỉ là tin đồn. Mới đây, gia đình Hồ Ngọc Hà cũng đã có dịp sang Thụy Điển và gặp gỡ gia đình Kim Lý. Họ đã dùng bữa cơm thân mật và chụp khá nhiều ảnh chung. Nhiều khán giả hy vọng, vài tháng tới cặp đôi sẽ chính thức thông báo tin vui đến người hâm mộ.

Xem MV mới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, fan phải thốt lên: "Lấy chồng đi chị ơi"

Xem MV mới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, fan phải thốt lên: "Lấy chồng đi chị ơi"

Những cảnh quay tình tứ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong sản phẩm mở màn 2019 một lần nữa khiến fan của "nữ hoàng giải trí" mong cô sớm có 1 đám cưới như những bộ phim ngôn tình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Kim Lý Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 4 giờ 52 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 5 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 5 giờ 33 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 5 giờ 57 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42