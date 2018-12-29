Sau khi gặp mặt gia đình Kim Lý, mẹ Hồ Ngọc Hà nhận xét về 'bố mẹ chồng' tương lai của con gái

Hậu trường 29/12/2018 13:42

Sau cuộc gặp gỡ thân mật với gia đình Kim Lý tại Thụy Điển, mẹ Hồ Ngọc Hà rất có cảm tình và viết những lời tốt đẹp cho họ.

Sau khi có dịp ghé thăm gia đình Kim Lý tại Thụy Điển, mẹ Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái với những lời tốt đẹp dành cho người thân của con rể tương lai.

Trên trang Facebook cá nhân, mẹ Hà Hồ hết lời ngợi khen sự hiếu khách của bố mẹ Kim Lý: “Bà ấy năm nay đã 73 tuổi và ông ấy đã 80. Nhưng vẫn rất nhanh nhẹn minh mẫn và khỏe mạnh... vẫn lái xe chở chúng tôi đi giới thiệu, tham quan các cảnh đẹp của thành phố trong những ngày chúng tôi lưu lại nơi đây... Cám ơn tấm lòng hiếu khách, đôn hậu gần gũi thân thiện của ông bà... đó cũng là cách sống của người dân ở đây... Tạm biệt những bông tuyết trắng thật đẹp ở trong vườn... chúng tôi tiếp tục bay...”.

Sau khi gặp mặt gia đình Kim Lý, mẹ Hồ Ngọc Hà nhận xét về 'bố mẹ chồng' tương lai của con gái - Ảnh 1
Mẹ Hồ Ngọc Hà có ấn tượng vô cùng tốt sau khi gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với gia đình con rể tương lai - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, bà còn chia sẻ ảnh lưu niệm khá thân tình khi được bố mẹ nam diễn viên Hương ga tiễn ra tận sân bay. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội tốt để hai gia đình thắt chặt mối quan hệ. Biết đâu, hôn lễ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ được đẩy nhanh hơn.

Sau khi gặp mặt gia đình Kim Lý, mẹ Hồ Ngọc Hà nhận xét về 'bố mẹ chồng' tương lai của con gái - Ảnh 2
Đây là lần đầu tiên bố mẹ Hà Hồ gặp gia đình bạn trai của con gái - Ảnh: FBNV
Sau khi gặp mặt gia đình Kim Lý, mẹ Hồ Ngọc Hà nhận xét về 'bố mẹ chồng' tương lai của con gái - Ảnh 3
Bà Ngọc Hương hết lời khen ngợi sự hiếu khách của 'ông bà thông gia' - Ảnh: FBNV
Sau khi gặp mặt gia đình Kim Lý, mẹ Hồ Ngọc Hà nhận xét về 'bố mẹ chồng' tương lai của con gái - Ảnh 4
Hai ông bố vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng nhau - Ảnh: FBNV
Sau khi gặp mặt gia đình Kim Lý, mẹ Hồ Ngọc Hà nhận xét về 'bố mẹ chồng' tương lai của con gái - Ảnh 5
Trước đó, dân mạng hoài nghi hai bên gia đình gặp nhau để bàn chuyện 'đại sự' cho Kim Lý và Hà Hồ - Ảnh: FBNV

Sau nhiều lần bị đồn hợp tan, hiện tại người hâm mộ đang rất hi vọng về một đám cưới đình đám sẽ diễn ra trong thời gian tới. Rất nhiều người cho rằng, cuộc gặp gỡ vừa qua là để các bậc phụ huynh bàn chuyện cưới hỏi cho hai con.

Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng

Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng

Mẹ Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt ảnh dùng cơm thân mật cùng người nhà Kim Lý khiến fan đứng ngồi không yên.

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