Sau khi gặp mặt gia đình Kim Lý, mẹ Hồ Ngọc Hà nhận xét về 'bố mẹ chồng' tương lai của con gái

Sau khi có dịp ghé thăm gia đình Kim Lý tại Thụy Điển, mẹ Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái với những lời tốt đẹp dành cho người thân của con rể tương lai.

Trên trang Facebook cá nhân, mẹ Hà Hồ hết lời ngợi khen sự hiếu khách của bố mẹ Kim Lý: “Bà ấy năm nay đã 73 tuổi và ông ấy đã 80. Nhưng vẫn rất nhanh nhẹn minh mẫn và khỏe mạnh... vẫn lái xe chở chúng tôi đi giới thiệu, tham quan các cảnh đẹp của thành phố trong những ngày chúng tôi lưu lại nơi đây... Cám ơn tấm lòng hiếu khách, đôn hậu gần gũi thân thiện của ông bà... đó cũng là cách sống của người dân ở đây... Tạm biệt những bông tuyết trắng thật đẹp ở trong vườn... chúng tôi tiếp tục bay...”.