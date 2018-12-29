Sau khi gặp mặt gia đình Kim Lý, mẹ Hồ Ngọc Hà nhận xét về 'bố mẹ chồng' tương lai của con gái

Sau cuộc gặp gỡ thân mật với gia đình Kim Lý tại Thụy Điển, mẹ Hồ Ngọc Hà rất có cảm tình và viết những lời tốt đẹp cho họ.
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Sau khi có dịp ghé thăm gia đình Kim Lý tại Thụy Điển, mẹ Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái với những lời tốt đẹp dành cho người thân của con rể tương lai.
Trên trang Facebook cá nhân, mẹ Hà Hồ hết lời ngợi khen sự hiếu khách của bố mẹ Kim Lý: “Bà ấy năm nay đã 73 tuổi và ông ấy đã 80. Nhưng vẫn rất nhanh nhẹn minh mẫn và khỏe mạnh... vẫn lái xe chở chúng tôi đi giới thiệu, tham quan các cảnh đẹp của thành phố trong những ngày chúng tôi lưu lại nơi đây... Cám ơn tấm lòng hiếu khách, đôn hậu gần gũi thân thiện của ông bà... đó cũng là cách sống của người dân ở đây... Tạm biệt những bông tuyết trắng thật đẹp ở trong vườn... chúng tôi tiếp tục bay...”.
Kèm theo đó, bà còn chia sẻ ảnh lưu niệm khá thân tình khi được bố mẹ nam diễn viên Hương ga tiễn ra tận sân bay. Nhiều người cho rằng đây là cơ hội tốt để hai gia đình thắt chặt mối quan hệ. Biết đâu, hôn lễ của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sẽ được đẩy nhanh hơn.
Sau nhiều lần bị đồn hợp tan, hiện tại người hâm mộ đang rất hi vọng về một đám cưới đình đám sẽ diễn ra trong thời gian tới. Rất nhiều người cho rằng, cuộc gặp gỡ vừa qua là để các bậc phụ huynh bàn chuyện cưới hỏi cho hai con.