Chụp ảnh cùng Kim Lý nhưng vị trí đặt tay của Hồ Ngọc Hà mới đáng để tâm

Không chỉ có phong cách tạo dáng lạ mắt mà Hồ Ngọc Hà còn đặt tay lên đùi Kim Lý như ngầm khẳng định chủ quyền.

Sau gần hai năm hẹn hò, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý hạn chế thể hiện tình cảm công khai hơn trước. Tuy nhiên, cặp đôi hot của làng giải trí vẫn dành cho nhau vị trí đặc biệt và luôn quan tâm đối phương một cách đầy tinh tế.

Mới đây, "Nữ hoàng giải trí" gây sốt khi đăng tải bức ảnh chụp cùng hội bạn thân trong tiệc sinh nhật. Điều đáng nói là cô có cách tạo dáng khá "bá đạo" khi đứng phía trước nhưng khom người tối đa để tránh che mắt người sau. Ngoài ra, vị trí đặt tay của Hồ Ngọc Hà cũng là điểm để các thánh soi và liên tục bình luận trêu chọc. Thay vì để tay trên đùi mình thì Hồ Ngọc Hà lại giữ chặt đùi của Kim Lý như sợ anh sẽ chạy mất. Động thái của giọng ca Cả một trời thương nhớ được cho là đang ngầm đánh dấu chủ quyền.

Hồ Ngọc Hà đặt tay lên người Kim Lý khi chụp ảnh để đánh dấu chủ quyền - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có gần hai năm hẹn hò lãng mạn - Ảnh: Internet

Khán giả hy vọng cặp đôi này sẽ sớm về chung một nhà - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu hẹn hò từ sau khi hợp tác trong MV Cả một trời thương nhớ. Từ đó đến nay, nam thần Hương Ga luôn sát cánh cùng người yêu trong mọi sự kiện. Không chỉ tháp tùng Hà Hồ đi diễn từ trong cho đến ngoài nước, Kim Lý còn giúp Hà Hồ chăm sóc bé Subeo không khác gì cha ruột. Có vẻ như, nam diễn viên có body 6 múi đang rất muốn xây dựng gia đình nhưng Hồ Ngọc Hà lại chưa sẵn sàng để tiến xa hơn trong mối quan hệ này.

Hồ Ngọc Hà đăng ảnh Trấn Thành nhưng gọi tên Kim Lý, đây là sự thật phía sau Hồ Ngọc Hà bày tỏ niềm hạnh phúc ngập tràn khi được Kim Lý tiếp tế đồ ăn tận trường quay cho mình và Trấn Thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chup-anh-cung-kim-ly-nhung-vi-tri-dat-tay-cua-ho-ngoc-ha-moi-dang-de-tam-308394.html