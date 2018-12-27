Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng

Hậu trường 27/12/2018 15:49

Mẹ Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt ảnh dùng cơm thân mật cùng người nhà Kim Lý khiến fan đứng ngồi không yên.

Nhân chuyến du lịch châu Âu trong dịp Giáng sinh và năm mới, gia đình Hồ Ngọc Hà đã ghé đến quê nhà Kim Lý ở Thụy Điển dùng cơm và thăm hỏi mọi người. Mới đây, mẹ Hồ Ngọc Hà gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh thân mật bên người thân của nam thần phim Hương Ga. Nhà trai và nhà gái có mặt trong một bữa tiệc ấm úng trong chính ngôi nhà của Kim Lý. Phía gia đình Hồ Ngọc Hà ngồi bên phải, còn gia đình Kim Lý ngồi bên tay trái.

Nam diễn viên có body 6 múi khá tâm lý khi ngồi cạnh người yêu chứ không ngồi bên phía người nhà của mình. Ngoài ra, Kim Lý còn để bé Subeo ngồi lên đùi vô cùng tình cảm. Trông họ không khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc khi về thăm quê nội. Nhiều người cho rằng, chuyến đi này là cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình Kim Lý và Hồ Ngọc Hà. Biết đâu, cuộc nói chuyện của họ trên bàn tiệc chính là trao đổi về đám cưới trong năm tới của hai con.

Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng - Ảnh 1
Gia đình Hồ Ngọc Hà và gia đình Kim Lý đã gặp gỡ nhau tại Thụy Điển - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng - Ảnh 2
Mẹ Hồ Ngọc Hà chia sẻ ảnh chụp cùng mẹ của Kim Lý ngay trước cổng nhà nam diễn viên - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng - Ảnh 3
Trước đây, Hồ Ngọc Hà cũng từng qua Thụy Điển và chụp ảnh tình cảm cùng mẹ chồng tương lai - Ảnh: FBNV
Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng - Ảnh 4
Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng - Ảnh 5
Sau hơn một năm hẹn hò, Hồ Ngọc Hà khá thoải mái khi nói về người yêu trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV
 

Sáng 26/12, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cả nhà chơi trượt tuyết cực vui vẻ ngay trước cổng nhà bạn trai. Nữ ca sĩ còn hài hước gọi người yêu bằng chú khiến nhiều fan cười bò. "2 giờ chiều trước nhà chú Kim Lý, quá vui", Hồ Ngọc Hà viết.

Chụp ảnh cùng Kim Lý nhưng vị trí đặt tay của Hồ Ngọc Hà mới đáng để tâm

Chụp ảnh cùng Kim Lý nhưng vị trí đặt tay của Hồ Ngọc Hà mới đáng để tâm

Không chỉ có phong cách tạo dáng lạ mắt mà Hồ Ngọc Hà còn đặt tay lên đùi Kim Lý như ngầm khẳng định chủ quyền.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý gia đình Kim Lý gia đình Hồ Ngọc Hà Kim Lý - Hồ Ngọc Hà đám cưới Kim Lý - Hồ Ngọc Hà kết hôn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 22 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 48 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 1 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 53 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42