Lộ ảnh sui gia Kim Lý - Hồ Ngọc Hà họp bàn chuyện đám cưới, Subeo ngồi lên đùi cha dượng

Mẹ Hồ Ngọc Hà chia sẻ loạt ảnh dùng cơm thân mật cùng người nhà Kim Lý khiến fan đứng ngồi không yên.
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Nhân chuyến du lịch châu Âu trong dịp Giáng sinh và năm mới, gia đình Hồ Ngọc Hà đã ghé đến quê nhà Kim Lý ở Thụy Điển dùng cơm và thăm hỏi mọi người. Mới đây, mẹ Hồ Ngọc Hà gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh thân mật bên người thân của nam thần phim Hương Ga. Nhà trai và nhà gái có mặt trong một bữa tiệc ấm úng trong chính ngôi nhà của Kim Lý. Phía gia đình Hồ Ngọc Hà ngồi bên phải, còn gia đình Kim Lý ngồi bên tay trái.
Nam diễn viên có body 6 múi khá tâm lý khi ngồi cạnh người yêu chứ không ngồi bên phía người nhà của mình. Ngoài ra, Kim Lý còn để bé Subeo ngồi lên đùi vô cùng tình cảm. Trông họ không khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc khi về thăm quê nội. Nhiều người cho rằng, chuyến đi này là cơ hội tốt để thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình Kim Lý và Hồ Ngọc Hà. Biết đâu, cuộc nói chuyện của họ trên bàn tiệc chính là trao đổi về đám cưới trong năm tới của hai con.
Sáng 26/12, Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh cả nhà chơi trượt tuyết cực vui vẻ ngay trước cổng nhà bạn trai. Nữ ca sĩ còn hài hước gọi người yêu bằng chú khiến nhiều fan cười bò. "2 giờ chiều trước nhà chú Kim Lý, quá vui", Hồ Ngọc Hà viết.