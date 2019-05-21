Hà Anh bất ngờ tiết lộ việc quan hệ không an toàn, có thể mang thai bé thứ 2

Hậu trường 21/05/2019 11:00

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ chia sẻ việc phải sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp vì quên áp dụng các biện pháp bảo vệ khác.

Nếu chuyện giường chiếu và tránh thai vốn là chuyện thầm kín của phụ nữ Á Đông thì Hà Anh lại thoải mái chia sẻ những điều này với công chúng. Mới đây, người mẫu không ngại công khai với cả thế giới rằng cô vừa quan hệ tình dục không an toàn vào 72 giờ trước.

Hà Anh bất ngờ tiết lộ việc quan hệ không an toàn, có thể mang thai bé thứ 2 - Ảnh 1
Là mẫu phụ nữ hiện đại, Hà Anh luôn thẳng thắn bày tỏ những quan điểm về cuộc sống lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Kể về việc đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp, Hà Anh đã rất ngạc nhiên khi người bán lấy thuốc ra khỏi hộp rồi dùng kéo cắt xung quanh vỉ thuốc để chừa lại một viên. Sau khi hỏi tại sao mình không được lấy cả hộp thì Hà Anh được người bán giải thích: “Vì bình thường mọi người mua thấy ngại nên cắt đi cho không ai biết thuốc gì ạ!".

Khi biết được nguyên nhân, Hà Anh đã bật cười thích thú vì chưa hề nghĩ đến điều này. Có vẻ như đối với cô siêu mẫu hiện đại, việc mua thuốc tránh thai khẩn cấp là điều vô cùng bình thường nhưng với nhiều chị em, vấn đề này lại khá tế nhị.

Hà Anh bất ngờ tiết lộ việc quan hệ không an toàn, có thể mang thai bé thứ 2 - Ảnh 2
Hà Anh hài hước kể lại câu chuyện mua thuốc tránh thai khẩn cấp khiến nhiều chị em thích thú - Ảnh: Internet

Sau “sự cố” không mong muốn này, Hà Anh còn hài hước chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Giờ là tình tiết quan trọng nè, 72 giờ rồi thuốc chỉ hiệu nghiệm 50% thôi. Nếu vài tháng sau tớ báo hai vạch cho Little Beat 2 thì hãy biết ngày kiến tạo em là 72 giờ trước đây!”.

Dưới bài đăng, siêu mẫu cũng không ngại trò chuyện với bạn bè và người hâm mộ các cách tránh thai hiệu quả, an toàn và không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hà Anh bất ngờ tiết lộ việc quan hệ không an toàn, có thể mang thai bé thứ 2 - Ảnh 3
Hà Anh thông báo đến người hâm mộ có thể mang thai lần 2 vì 'sự cố' cách đây 72 giờ - Ảnh: Internet

Trước đó, Hà Anh từng nhận “bão like” khi chia sẻ quan điểm về chuyện vợ chồng giúp giữ lửa hôn nhân của cô:

“Nhiều lúc 8 rưỡi tối là 2 vợ chồng đã mệt nhoài, chỉ muốn ngủ bù. Nhưng chúng tôi luôn trao đổi về cảm xúc với nhau, và cùng dặn lòng phải cố gắng để giữ lửa tình yêu. Nhiều cặp vợ chồng tôi để ý thường ngại ngùng hay sĩ diện mà không đề cập đến nhu cầu quan hệ hay những cảm xúc riêng tư. Đối với chúng tôi, và đặc biệt đối với tôi, thì những điều này rất quan trọng.

Theo quan điểm của tôi, là những người trưởng thành, đừng ngại ngùng khi chia sẻ điều này với chồng hay vợ của mình”.

Sự văn minh trong suy nghĩ của cô đáng để nhiều phụ nữ học hỏi, giúp cuộc sống hôn nhân viên mãn hơn.

Ở nhà chăm con thì đã làm sao, ‘hội mẹ bỉm sữa’ vào đây xem cách đáp trả của Hà Anh mà hả hê này

Ở nhà chăm con thì đã làm sao, ‘hội mẹ bỉm sữa’ vào đây xem cách đáp trả của Hà Anh mà hả hê này

Bị gọi là ‘bà mẹ ở nhà chăm con’, Hà Anh thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về phụ nữ hiện đại khiến nhiều chị em tâm đắc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Anh sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 51 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 51 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026