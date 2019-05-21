Hà Anh bất ngờ tiết lộ việc quan hệ không an toàn, có thể mang thai bé thứ 2

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ chia sẻ việc phải sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp vì quên áp dụng các biện pháp bảo vệ khác.

Nếu chuyện giường chiếu và tránh thai vốn là chuyện thầm kín của phụ nữ Á Đông thì Hà Anh lại thoải mái chia sẻ những điều này với công chúng. Mới đây, người mẫu không ngại công khai với cả thế giới rằng cô vừa quan hệ tình dục không an toàn vào 72 giờ trước. Là mẫu phụ nữ hiện đại, Hà Anh luôn thẳng thắn bày tỏ những quan điểm về cuộc sống lên trang cá nhân - Ảnh: Internet Kể về việc đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp, Hà Anh đã rất ngạc nhiên khi người bán lấy thuốc ra khỏi hộp rồi dùng kéo cắt xung quanh vỉ thuốc để chừa lại một viên. Sau khi hỏi tại sao mình không được lấy cả hộp thì Hà Anh được người bán giải thích: “Vì bình thường mọi người mua thấy ngại nên cắt đi cho không ai biết thuốc gì ạ!".

Khi biết được nguyên nhân, Hà Anh đã bật cười thích thú vì chưa hề nghĩ đến điều này. Có vẻ như đối với cô siêu mẫu hiện đại, việc mua thuốc tránh thai khẩn cấp là điều vô cùng bình thường nhưng với nhiều chị em, vấn đề này lại khá tế nhị. Hà Anh hài hước kể lại câu chuyện mua thuốc tránh thai khẩn cấp khiến nhiều chị em thích thú - Ảnh: Internet Sau “sự cố” không mong muốn này, Hà Anh còn hài hước chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Giờ là tình tiết quan trọng nè, 72 giờ rồi thuốc chỉ hiệu nghiệm 50% thôi. Nếu vài tháng sau tớ báo hai vạch cho Little Beat 2 thì hãy biết ngày kiến tạo em là 72 giờ trước đây!”.

Dưới bài đăng, siêu mẫu cũng không ngại trò chuyện với bạn bè và người hâm mộ các cách tránh thai hiệu quả, an toàn và không ảnh hưởng tới sức khỏe. Hà Anh thông báo đến người hâm mộ có thể mang thai lần 2 vì 'sự cố' cách đây 72 giờ - Ảnh: Internet Trước đó, Hà Anh từng nhận “bão like” khi chia sẻ quan điểm về chuyện vợ chồng giúp giữ lửa hôn nhân của cô: “Nhiều lúc 8 rưỡi tối là 2 vợ chồng đã mệt nhoài, chỉ muốn ngủ bù. Nhưng chúng tôi luôn trao đổi về cảm xúc với nhau, và cùng dặn lòng phải cố gắng để giữ lửa tình yêu. Nhiều cặp vợ chồng tôi để ý thường ngại ngùng hay sĩ diện mà không đề cập đến nhu cầu quan hệ hay những cảm xúc riêng tư. Đối với chúng tôi, và đặc biệt đối với tôi, thì những điều này rất quan trọng. Theo quan điểm của tôi, là những người trưởng thành, đừng ngại ngùng khi chia sẻ điều này với chồng hay vợ của mình”. Sự văn minh trong suy nghĩ của cô đáng để nhiều phụ nữ học hỏi, giúp cuộc sống hôn nhân viên mãn hơn.

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