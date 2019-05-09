Ở nhà chăm con thì đã làm sao, ‘hội mẹ bỉm sữa’ vào đây xem cách đáp trả của Hà Anh mà hả hê này

Hậu trường 09/05/2019 15:29

Bị gọi là ‘bà mẹ ở nhà chăm con’, Hà Anh thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về phụ nữ hiện đại khiến nhiều chị em tâm đắc.

Mới đây, siêu mẫu Hà Anh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khá dài bày tỏ quan điểm khi bị gọi là “bà mẹ ở nhà chăm con” lên trang cá nhân. Thẳng thắn cho biết “ở nhà chăm con là một điều tuyệt vời” nhưng Hà Anh lại bức xúc khi xã hội luôn hiểu sai về vai trò của người phụ nữ. Chẳng hề có quy chuẩn nào bắt buộc người phụ nữ sau khi sinh con phải ở nhà và tất bật trong căn bếp.

Ở nhà chăm con thì đã làm sao, ‘hội mẹ bỉm sữa’ vào đây xem cách đáp trả của Hà Anh mà hả hê này - Ảnh 1
Bài đăng của Hà Anh - Ảnh: FBNV

Hà Anh cho biết: “Tôi chăm con tôi thật đó, nhưng không có nghĩa identity (định dạng) của tôi là bà mẹ ở nhà chăm con. Tôi tham gia biết bao công việc có ích cho xã hội, đóng góp cho ngành nghề. Thu nhập của tôi có khi còn khủng hơn cả người đàn ông.

Thật thiếu công bằng với những phụ nữ vẫn lăn lưng trong công việc để thỏa đam mê, để đóng góp cho xã hội, để kiếm thu nhập nuôi gia đình bên cạnh vai trò làm mẹ của mình”.

Ở nhà chăm con thì đã làm sao, ‘hội mẹ bỉm sữa’ vào đây xem cách đáp trả của Hà Anh mà hả hê này - Ảnh 2
Sau khi sinh bé Myla, Hà Anh vẫn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật - Ảnh: FBNV

Siêu mẫu chẳng ngại ngần cho rằng sự bình đẳng giới là điều vô cùng cần thiết và không thể đóng khung người phụ nữ trong cái định nghĩa hạn hẹp từ thời phong kiến.

Trước quan điểm này của Hà Anh, rất nhiều bà mẹ bỉm sữa đều cảm thấy hả hê và bày tỏ thái độ đồng tình:

Rất chuẩn chị ạ, phụ nữ ngày nay không giống như ngày xưa cứ phải ở nhà chăm lo cho con, mà quên đi bản thân mình còn làm được hơn thế nữa.

“Phụ nữ vẫn làm rất tốt cả 2 đấy chứ, tại sao không?”.

“Cách trả lời của chị ngầu ghê”.

“Mình cũng mới sinh bé thứ 3 được 5 tháng đây, chuẩn bị quay lại kiếm tiền đây”.

“Đúng vậy, ở nhà chăm con không có nghĩa là không làm việc kiếm ra tiền được”.

Ở nhà chăm con thì đã làm sao, ‘hội mẹ bỉm sữa’ vào đây xem cách đáp trả của Hà Anh mà hả hê này - Ảnh 3

Ở nhà chăm con thì đã làm sao, ‘hội mẹ bỉm sữa’ vào đây xem cách đáp trả của Hà Anh mà hả hê này - Ảnh 4
Một số bình luận từ cư dân mạng - Ảnh: FBNV
Ở nhà chăm con thì đã làm sao, ‘hội mẹ bỉm sữa’ vào đây xem cách đáp trả của Hà Anh mà hả hê này - Ảnh 5
Hà Anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ - Ảnh: FBNV

Với cá tính mạnh mẽ và hiểu rõ giá trị của bản thân, siêu mẫu Hà Anh không chỉ hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, người mẹ mà còn rất độc lập về tài chính. Cô xứng đáng là hình mẫu phụ nữ hiện đại mà nhiều chị em muốn hướng đến.

Hà Anh: 'Tôi là một người nhút nhát... hay mắc cỡ'

Hà Anh: 'Tôi là một người nhút nhát... hay mắc cỡ'

Cứ nghĩ Hà Anh là một người luôn tự tin, vui vẻ trong cuộc sống lẫn công việc như sự thật lại hoàn toàn khác.

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Từ khóa:   Hà Anh phụ nữ ở nhà chăm con sao việt nuôi con

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