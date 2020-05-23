Giữa tin đồn mang thai, Hà Hồ để lộ gương mặt khác lạ khi chụp ảnh cùng Kim Lý

Trên mạng xã hội, hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và bạn trai Kim Lý đang nhận về sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Vừa qua, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà bất ngờ vướng tin đồn mang thai lần hai khi diện váy rộng thùng thình chụp ảnh cùng cô bạn thân Thanh Hằng. Đáng chú ý, cách đây không lâu, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” còn vô tình để lộ vòng 2 nhô to bất thường khiến dân mạng càng thêm nghi vấn.

Những hình ảnh để lộ vòng bụng khác thường của Hà Hồ - Ảnh: IG

Khoảng thời gian gần đây, người đẹp cũng thay đổi gu thời trang khi thường xuyên diện trang phục rộng để khéo léo che đi phần bụng.

Giữa lúc người hâm mộ đang đoán già đoán non, “nữ hoàng giải trí” lần đầu lộ diện tình tứ bên Kim Lý và con trai Subeo. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, nhà thiết kế Lý Quí Khánh đã đăng tải ảnh chụp cùng Hồ Ngọc Hà, Kim Lý và Subeo. Được biết, nữ ca sĩ đã cùng bạn trai đưa bé Subeo đi ăn tại nhà hàng của đàn em thân thiết.

Nữ ca sĩ xuất hiện giữa tin đồn mang thai - Ảnh: FB

Đặc biệt, điều gây chú ý nhất chính là gương mặt có phần khác lạ của gia đình Hồ Ngọc Hà. Nhiều người cho rằng, Lý Quí Khánh đã sử dụng app chỉnh sửa ảnh quá đà nên gương mặt của những người trong bức ảnh mới trở nên thiếu tự nhiên như vậy. Ngoài ra, cư dân mạng cũng tinh ý phát hiện việc Hồ Ngọc Hà tiếp tục giấu vòng hai rất kỹ.

Hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn này. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng “tin vui” này là sự thật để Hà Hồ và Kim Lý có một cái kết viên mãn sau nhiều năm yêu đương mặn nồng.

Ở nhà tránh dịch, Hà Hồ 'tan chảy' vì được con trai bày tỏ tình yêu thương mỗi sáng Ca sĩ Hồ Ngọc Hà thích thú khoe khoảnh khắc đời thường bên con trai mỗi sáng. Hai mẹ con thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau khiến fan 'tan chảy'.

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